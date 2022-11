Le site de petites annonces Cava atteint plus de 1,5 million de téléchargements

Cava.tn est l’un des meilleurs sites de petites annonces en Tunisie. Il vous permet de vendre ou d’acheter ou même de louer vos articles simplement en Tunisie ou ailleurs.

Le site Cava.tn appartient à la société Cava LTD. Cette dernière travaille sur plusieurs projets numériques en Afrique

Cava.tn est un intermédiaire entre deux acteurs : Les acheteurs et les vendeurs. Cette plateforme de petites annonces ne prend aucun frais sur l’intermédiation et permet à ces acteurs de négocier les prix des articles.

Aujourd’hui, Cava.tn a enregistré environ 1,5 million de téléchargements de son application mobile et elle dispose environ 350 000 abonnés sur les réseaux sociaux

Expérience utilisateur optimale

Cava.tn est un site de vente et d’achat en ligne, simple et pratique, qui est disponible en 3 langues : Français, anglais et arabe.

Pour télécharger l’application mobile de Cava, vous pouvez la trouver sur Google Play, App Store ou Huawei AppGallery

Cava.tn inclut plusieurs catégories de produits telles que : Voitures, immobilier, téléphones, véhicules et pièces, informatique et multimédia, emplois et services, mode et beauté, maison et jardin, matériaux et équipements, loisirs et jeux, bébés et enfants, animaux …

Pour trouver vos articles souhaités, vous pouvez utiliser le filtre de recherche de la plateforme afin de les trier les annonces par catégories, position géographique, popularité, date de diffusion de l’annonce, prix.

L’accès à cette plateforme de vente et achat en ligne est gratuit. Pour vous inscrire, vous devez saisir vos informations ou bien vous pouvez vous connecter via votre compte Google ou Facebook.

Cava.tn vous donne la possibilité de vérifier votre compte sur la plateforme en utilisant votre numéro de téléphone, votre compte Google ou bien votre compte Facebook.