Le Wi-Fi 6 : de meilleures performances, plus de sécurité

Avec l’innovation continue de la technologie et l’augmentation des besoins en connectivité, le Wi-Fi a connu plusieurs développements arrivant jusqu’à sa version 6. Son évolution est presque similaire à celle des réseaux mobiles qui de la 2G sont passés à la 5G. La 6e version de la technologie Wi-Fi présente plusieurs avantages. Hafedh Ben Fakhet, IP Solutions Manager chez Huawei Tunisie, nous en parle dans ce 137eépisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies.

L’un des grands avantages du Wi-Fi 6 en comparaison avec la version précédente – le Wi-Fi 5 – est sa capacité à offrir de meilleures performances tant en termes de vitesse qu’en termes de densité, notamment dans les lieux publics. « Avec l’augmentation de la bande passante, on peut arriver jusqu’à 10 Gbps de débit avec le Wi-Fi 6 haut de gamme et en réseau local (…) La densité est, elle, assurée par des technologies telles que OFDMA (multiplexage orthogonal par répartition en fréquence) et Multi-user MIMO (MU-MIMO), inspirées des réseaux mobiles », a expliqué notre invité précisant que Huawei est le seul constructeur à fournir ces deux algorithmes combinés en même temps pour assurer l’ordonnancement au niveau du point d’accès.

Selon Hafedh Ben Fakhet, outre ces performances, le Wi-Fi 6 offre davantage de sécurité que ses prédécesseurs. Le Wi-Fi 6 utilise, en effet, des procédés de chiffrement modernes – le standard WPA3 – qui assure un niveau de sécurité accru en empêchant l’accès au réseau aux utilisateurs non-autorisés notamment. Pour que le niveau de sécurité soit optimal, ce standard doit être supporté tant à l’output qu’au niveau du terminal utilisé, d’après notre invité.

Interpellé sur l’utilité de cette technologie pour les entreprises, M. Ben Fakhet a expliqué que le Wi-Fi 6 permettrait une augmentation de la productivité des collaborateurs en leur offrant la possibilité de rester constamment connectés aux applications de communication unifiée, entre autres, quel que soit le terminal utilisé et leur emplacement dans l’entreprise. Il a ajouté, dans ce sens, qu’il existe, en plus, d’autres dispositifs de sécurité qu’on peut implémenter afin d’assurer un maximum de sécurité, tels que Wirless intrusion detection.

Revenant sur la mise en place d’un Wi-Fi 6 au sein d’une entreprise, il a souligné l’importance de l’identification des obstacles dans les locaux de l’entreprise cliente, du besoin de celle-ci et de la typologie d’applications utilisées. « C’est en fonction de la nature des obstacles et des matériaux utilisés, que se fait la conception le nombre de points d’accès et le modèle à déployer pour avoir la couverture correspondante », a avancé M. Ben Fakhet notant que Huawei Technologies passe par plusieurs prestataires partenaires pour ce type de projets.

Il a fait savoir, dans ce même contexte, que Huawei avait implémenter plusieurs projets Wi-Fi 6, en particulier dans les établissements de l’enseignement supérieur. « Nous avons couvert une très grande partie des universités en Tunisie. Neuf universités sur treize utilisent aujourd’hui les points d’accès Wi-Fi de Huawei. Près de deux mille points d’accès ont été déployés », a-t-il indiqué.

Concernant les bonnes pratiques à adopter pour profiter de son Wi-Fi au maximum, notre invité a insisté sur l’emplacement du point d’accès. « Les antennes omnidirectionnelles rayonnent dans tous les sens autour du point d’accès. Si je place mon point d’accès à l’extrémité du local, je perds une partie du signal qui va se retrouver à l’extérieur. Il faut savoir aussi que certains équipements – tels que le four à micro-ondes, les manettes de jeux sans fils, le Bluetooth, entre autres – créent des interférences car ils fonctionnent sur les mêmes bandes de fréquences que le Wi-Fi », a-t-il signalé.

Nadya Jennene