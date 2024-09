Les 3 opérateurs déposent officiellement leurs dossiers pour l’obtention d’une licence 5G

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom, ooredoo et Orange ont déposé aujourd’hui lundi 23 septembre 2024, au siège du ministère des TIC, leurs dossiers de candidature suite à l’appel d’offres pour l’obtention d’une licence 5G.

La cérémonie a été au début présidée par le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, avant le passage à l’ouverture des dossiers relatifs aux appels d’offres concernant l’octroi des licences pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications 5G en Tunisie.

La réunion a vu la participation des représentants des trois opérateurs publics de télécommunications (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie, et Orange Tunisie) ainsi que des membres de la commission chargée de la préparation des phases préliminaires pour l’octroi des licences.

Après cette ouverture publique, la commission a accepté administrativement les 3 dossiers. La prochaine étape sera l’étude du dossier technique pour la validation finale.

Une fois que celle-ci terminée, la commission ouvrira publiquement le dossier des offres financières de chaque opérateur lors d’une deuxième cérémonie au siège du ministère et qui est programmée dans 3 semaines. Ca sera la dernière étape avant l’octroi officiel des licences.

Le déploiement de la technologie 5G constitue une étape cruciale pour renforcer l’infrastructure des réseaux de communication en Tunisie. Il s’agit d’améliorer la qualité des services tout en permettant l’émergence de nouveaux domaines d’application dans des secteurs vitaux tels que la santé numérique, le transport, l’énergie, et l’éducation.

Dans son discours d’ouverture, le ministre des TIC par ailleurs souligné l’importance d’investir dans des infrastructures de communication modernes, à l’image de la 5G, pour suivre les évolutions technologiques, accroître la compétitivité de l’économie nationale, et favoriser l’innovation. Il a également salué les efforts des trois opérateurs de télécommunications pour leur engagement à soutenir la stratégie numérique nationale, en fournissant des technologies de pointe et des services de haute qualité conformes aux normes internationales. M. Hemissi a enfin exprimé ses remerciements à la commission en charge du dossier des licences 5G, en leur souhaitant succès dans les prochaines étapes pour permettre la signature des accords et le lancement des services 5G dans les meilleurs délais.

W.N d’après communiqué