Les SMS ne représenteront que 32 % des revenus mondiaux de la messagerie mobile d’ici 2029

Une nouvelle étude de Juniper Research, les plus grands experts des marchés des télécommunications, prévoit que la part de marché des SMS en valeur diminuera à 32 % des revenus mondiaux de la messagerie mobile d’ici 2029, contre 45% en 2024.

Cette baisse de 13% intervient à un moment où la demande de trafic de messagerie mobile augmente considérablement, passant de 189 000 milliards de messages envoyés en 2024 à 280 000 milliards en 2029.

Le rapport cite les activités SMS frauduleuses, les prix excessifs et la disponibilité d’alternatives plus riches comme facteurs du déclin des SMS, poussant les entreprises à rechercher des canaux de communication alternatifs. L’étude exhorte les opérateurs à réduire le prix des SMS A2P (Application-to-Person) en réglementant les tarifs de livraison internationaux, en stabilisant les prix pour s’assurer qu’ils capitalisent sur la demande croissante de messagerie.

Messagerie RCS vs OTT

L’étude a identifié les canaux RCS et OTT comme étant ceux qui devraient révolutionner le futur marché de la messagerie mobile, en proposant un contenu riche en fonctionnalités et une sécurité améliorée. Cependant, Juniper Research a conseillé aux fournisseurs de messagerie mobile de garantir de manière proactive la prévention de la fraude grâce à des normes RCS universelles et à une vérification interopérable sur les canaux de messagerie OTT. Cela, selon eux, permettra aux entreprises à forte dépense de trouver un attrait pour ces canaux multimédias riches.

Georgia Allen, auteure de l’étude, a fait remarquer : « Les services RCS et OTT capitalisent sur la demande croissante de messagerie conversationnelle parmi les utilisateurs. En réponse, les opérateurs doivent garantir que le prix du RCS est plus compétitif que celui du SMS pour éviter de perdre face à la messagerie OTT. La messagerie OTT a coexisté avec le SMS, et nous prévoyons une tendance similaire avec les services RCS et OTT ».

Source : Communiqué