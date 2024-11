MasOrange, Telefónica, Vodafone et i2CAT créent un laboratoire d’innovation API Open Gateway

Partagez 0 Partages

MasOrange, Telefónica, Vodafone Global et le centre de recherche i2CAT s’associent pour lancer le premier laboratoire d’API Open Gateway multi-opérateurs en Europe, un environnement prêt pour les développeurs qui permettra aux entreprises et aux créateurs d’explorer et d’exploiter les capacités des opérateurs de télécommunications grâce à des API standardisées. Le laboratoire vise à accélérer l’adoption d’API interopérables, à créer des cas d’utilisation communs et à unifier les performances dans un environnement accessible et collaboratif. Le groupe de travail lancera des tests et des bancs d’essai pour établir un consensus sur le déploiement des API existantes et nouvellement créées, ainsi que pour favoriser un environnement de discussion ouvert basé sur des critères d’innovation technologique et commerciale.

Ce laboratoire fait partie d’Open Gateway, une initiative mondiale de l’industrie des télécommunications dirigée par la GSMA qui vise à transformer les réseaux de télécommunications en plates-formes programmables pour apporter des capacités réseau à tous. Les API sont développées dans le cadre commun de CAMARA, un projet open source de la Linux Foundation et du TM Forum qui permet un développement unique avec ces API intégrées pour prendre en charge tous les réseaux de télécommunications. Open Gateway implique un changement dans le rôle des opérateurs de télécommunications, qui ouvrent leurs capacités pour faciliter des développements plus agiles et plus efficaces qui améliorent l’expérience des entreprises et des entités utilisatrices.

Le laboratoire fournira des outils avancés, des environnements de test et un support technique, facilitant le développement d’applications qui tirent pleinement parti des capacités des réseaux multi-opérateurs et optimisant l’interopérabilité dans l’écosystème numérique. Le laboratoire d’innovation commun, coordonné par la Fondation i2CAT, fonctionnera comme un point de connexion entre les opérateurs et les développeurs dans un environnement multi-opérateurs. i2CAT dirigera non seulement l’intégration des tests de performance dans les API existantes, mais collaborera également à la création de nouvelles API, garantissant une expérience de développement optimisée et des performances unifiées pour les applications innovantes. La définition de nouveaux cas d’utilisation prendra également en compte les besoins des différentes industries pour garantir un produit offrant des performances harmonisées et personnalisées.

Source : Communiqué