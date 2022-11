Mondial 2022 : Ooredoo et Huawei s’associent pour offrir la meilleure expérience client

Partagez 3 Partages

Pour s’assurer que les fans restent connectés et bénéficient de services voix et data sans faille lors de l’événement le plus attendu de l’année Ooredoo et Huawei ont tissé un partenariat visant à offrir la meilleure expérience client.

Dans un communiqué publié à l’occasion, l’opérateur qatari a expliqué que des équipements réseau de dernière génération avaient été déployés dans sept stades où se déroulera le Mondial de football 2022. Métro et autres sites névralgiques ont, également, été équipés.

Ooredoo et Huawei ont, selon la même source, déployé une solution de réseau pour une diffusion optimale et en direct des matchs dans le monde entier, en plus des services de télévision de nouvelle génération qui offriront une expérience immersive aux téléspectateurs dans le confort de leurs maisons.

Le service de voix sur LTE sera amélioré afin de gérer efficacement l’augmentation massive du nombre d’abonnés prévue pendant cette compétition. Les deux entreprises s’efforceront de maximiser l’agilité et les performances, en proposant des forfaits personnalisés aux clients d’un simple clic, lit-on dans le communiqué du groupe Ooredoo.

NJ