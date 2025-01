Open Startup lance la nouvelle initiative OSTX Green : une opportunité pour les entrepreneurs “verts” en Tunisie

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de l’initiative OST Goes Green, qui vise à accélérer la transition écologique à travers l’innovation et l’entrepreneuriat, Open Startup annonce le lancement de l’appel à candidatures pour OSTX Green, un programme d’idéation unique dédié aux entrepreneurs aspirant à transformer leurs idées en solutions durables en Tunisie.

Cette initiative, portée par Open Startup, profite du soutien du projet Greenovi, financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la planification, dans le cadre de son appel à projets Lead4Green.

OSTX Green : Encourager les Idées Innovantes et Durables

OSTX Green, une édition spéciale de OSTX Ideation Program, est conçue pour accompagner les entrepreneurs en phase d’idéation dans la création de startups écologiques qui allient durabilité environnementale et croissance économique. Les entrepreneurs participeront dans un bootcamp interactif et par la suite, ils seront accompagnés par des experts sur une plateforme hybride.

Les avantages d’OSTX Green :

Un bootcamp immersif et interactif, axé sur l’idéation et le développement de modèles d’affaires verts.

Trois semaines d’accompagnement personnalisé et de mentorat ciblé.

Un accès à des experts locaux et internationaux dans l’innovation et le développement durable.

L’intégration d’une communauté régionale et panafricaine dynamique avec des opportunités de collaboration et de financement.

Qui peut postuler ?

OSTX Green s’adresse aux entrepreneurs désireux d’aligner leurs idées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), tels que l’eau propre (ODD 6), les villes durables (ODD 11)…. Les participants auront l’opportunité de créer un impact environnemental positif en :

Favorisant l’économie circulaire

Réduisant la pollution

Protégeant la biodiversité et les écosystèmes

Protégeant et optimisant les ressources naturelles, aquatiques et marines

Développant des solutions innovantes pour réduire et s’adapter aux changements climatiques

Rejoignez le mouvement !

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 Janvier 2024. Pour postulez veuillez cliquer ici.

