Orange Business lance « Live Intelligence » : une gamme de solutions clés en main d’accès à l’IA générative pour les entreprises

Orange Business, intégrateur réseau et numérique de référence en Europe, annonce le lancement de sa solution clé en main d’IA générative Live Intelligence. Cette solution simplifie le déploiement et la gestion de l’IA générative pour les entreprises de toute taille et les collectivités, en France et bientôt en Europe.

Conçue avec les équipes d‘innovation d’Orange, elle bénéficie de plus d’un an de retour d’expérience auprès des salariés du Groupe, avec plus de 50 000 utilisateurs réguliers, optimisant ainsi les pratiques de travail et l’efficacité grâce aux dernières solutions d’intelligence artificielle. Sa facilité de prise en main a permis une adoption rapide de cet outil, générant des gains d’efficacité opérationnels immédiats.

Live Intelligence est une réponse efficace au phénomène grandissant de « Shadow AI », c’est-à-dire à l’adoption non contrôlée par les employés des entreprises, de solutions en ligne, exposant ces entreprises à la fuite de données sensibles.

Un pas vers la démocratisation de l’IA générative

La gamme Live Intelligence vient s’enrichir d’une nouvelle offre multi-LLM répondant ainsi aux besoins des utilisateurs débutants comme des plus expérimentés.

Solution proposée en mode « SaaS », Live Intelligence accélère l’adoption maitrisée de l’IA générative, pour toutes les entreprises, y compris les PME qui représentent le cœur de l’économie. À travers une interface simple et intuitive, les collaborateurs ont accès à une bibliothèque d’actions pré-configurées, permettant de répondre aux cas d’usage les plus fréquents : analyser ou résumer un document, extraire les informations importantes d’une chaîne de mails, aider à la rédaction d’un compte-rendu de réunion, préparer un ordre du jour, un entretien, ou encore éditer un article. Ce socle de fonctionnalités permet une adoption simple par les équipes et offre un vrai gain en efficacité opérationnelle.

Cette solution d’IA responsable offre flexibilité et souplesse, sans compromis sur la maîtrise des données sécurisées qui sont hébergées et gérées en Europe. Les entreprises peuvent ainsi suivre le déploiement et l’utilisation de l’IA générative tels que le choix de LLM, le nombre d’utilisateurs actifs et un tableau de bord de la consommation.

Un accès simplifié à l’IA générative pour toutes les entreprises

Le cabinet Gartner prévoit que 80 % des entreprises auront adopté l’IA générative d’ici à 2026, mais celles-ci sont confrontées aujourd’hui à un certain nombre de difficultés dans le déploiement de cette technologie. Les coûts d’entrée élevés, la complexité technique et la crainte de fuite des données sont autant de freins significatifs à son adoption.

Avec Live Intelligence, Orange Business permet de lever ces freins et propose un accompagnement à chaque étape du déploiement de la solution, depuis l’identification des cas d’usage générateurs de valeur, jusqu’à leur implémentation tout en assurant la formation et l’acculturation des équipes. Orange Business propose désormais une solution complète d’IA générative alliant performance et simplicité d’utilisation, à des prix maitrisés.

« Accompagner l’innovation des entreprises grâce aux services numériques est au cœur de notre stratégie. Live Intelligence permet à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, d’exploiter la puissance de l’IA générative pour améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client sans compromettre la sécurité de leurs données. L’IA est plus qu’une technologie ; c’est un changement fondamental dans la façon d’imaginer les applications futures » déclare Aliette Mousnier-Lompré Directrice Générale Orange Business.

Source : Comuniqué