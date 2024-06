Orange Energies ouvre sa plateforme digitale Orange Smart Energies

Partagez 0 Partages

Orange Energies annonce l’ouverture de sa plateforme digitale Orange Smart Energies à tous les producteurs d’énergie en Afrique. L’ambition est de renforcer l’inclusion énergétique en offrant un accès facile et prépayé à l’énergie grâce à des kits solaires et des compteurs intelligents. Cette plateforme IOT vient apporter une solution aux défis de rentabilité des producteurs d’énergie en Afrique, en réduisant le risque de non-paiement.

Développée par Orange et enrichie en 2021, Orange Smart Energies est désormais une plateforme logicielle ouverte pour tous les producteurs d’énergies en Afrique et au Moyen-Orient garantissant l’assurance du paiement de leurs clients via le mobile money. Le modèle économique, qui repose sur l’association entre Orange et des producteurs d’énergies, permet à Orange Energies de fournir une brique digitale et un réseau de distribution qui facilitent à tous, l’accès à l’énergie jusqu’au dernier kilomètre, en zone rurale. Cette plateforme universelle est la seule sur le marché permettant de faire à la fois du pay-as-you-go pour des équipements solaires et le prépaiement avec des compteurs intelligents.

Dans une zone du monde où un Africain sur deux vit sans électricité, et où les compagnies d’électricité souhaitent améliorer l’efficacité du recouvrement de leurs créances, l’ambition d’Orange Energies, depuis son lancement en 2017, a toujours été de démocratiser l’accès à l’énergie en devenant le partenaire privilégié des producteurs d’énergie. Opérationnelle dans 12 pays (RDC, Madagascar, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, Liberia, Guinée et Jordanie), avec plus de 300 000 foyers bénéficiant de ses services chaque jour, Orange Energies continue d’étendre le nombre de ses clients ainsi que son maillage territorial sur le continent.

D’après communiqué