Orange France encourage ses clients à réparer leurs téléphones mobiles au lieu d’en acheter un nouveau

La fabrication des téléphones mobiles représente 76% de l’empreinte carbone du numérique en France. Afin de faciliter l’accès à la réparation, Orange s’allie à Save, leader français de la réparation de smartphones, pour offrir à ses clients, un service réparation toujours de qualité, mais plus rapide et à un prix préférentiel.

Grâce à ce partenariat, les clients Orange et Sosh qui souhaitent faire réparer leur téléphone mobile, même si ce dernier n’a pas été acheté chez Orange, peuvent se rendre directement dans l’une des 130 boutiques Save de leur choix en France métropolitaine.

Ils bénéficient d’une gamme d’avantages exclusifs :

Réparation Express : 60% des réparations sont effectuées en moins de 2 heures. Toutes les pannes sont prises en charge hormis le changement de la carte mère.Pièces détachées de qualité : pièces d’origine constructeur ou compatibles de haute qualité. Remise de 20% sur les réparations : sous présentation d’une facture Orange ou Sosh (internet, mobile ou téléphone). Bonus Réparation de 25€ : offert sous conditions d’éligibilité du téléphone et de la panne (cumulable avec la remise de 20%). Garantie de 12 mois: sur toutes les pièces remplacées, y compris les batteries.

L’évolution du service réparation d’Orange s’inscrit dans le cadre du programme d’économie circulaire « Re » créé en 2020 par Orange dans le but de faciliter l’accès à la Réparation, à la Reprise, au Recyclage et aux téléphones mobiles Reconditionnés.

Ce programme est à la fois en cohérence avec les réalités environnementales et les préoccupations des Français car si 55% des Français changent de téléphone mobile lorsque ce dernier donne des signes de faiblesses, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter prolonger la durée de vie des appareils de leur quotidien pour participer à la réduction de l’empreinte carbone.

Orange s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Le développement de l’économie circulaire peut contribuer de 20% à 30% à l’objectif de réduction des émissions du scope 3 d’ici 2030. De fait, l’éco-conception des produits et l’augmentation de leur durée de vie ainsi que le réemploi d’équipements réseau sont des objectifs très concrets pour le Groupe.

Dans la continuité de ses engagements en faveur de la durabilité, Orange annonce être partenaire de la deuxième édition des Journées Nationales de la Réparation qui auront lieu les 18, 19, 20 octobre 2024 prochains sur l’ensemble du territoire. Aux côtés d’autres acteurs de l’économie circulaire et avec ses propres partenaires, Orange aura à cœur de continuer à sensibiliser le public aux enjeux liés à la réparabilité et à la durabilité des appareils numériques.

Source : Communiqué