Qu’est-ce que le programme d’incubation CCD4 Tunisia de Future Islands ?

Dans une ère post-covid, le passage par une transformation numérique est devenu un enjeu international permettant à plusieurs structures et organisations de se dissocier de l’espace physique tout en maintenant leur efficacité en pratique. Néanmoins, la transformation numérique nécessite le développement d’une industrie de l’innovation et un développement des compétences et de la culture de confiance dans le numérique.

L’observation de la mobilisation générale des différentes composantes de la société tunisienne, citoyens, institutions et entreprises nous a menés au constat que, aujourd’hui, une majeure opportunité se manifeste dans la « systématisation » des synergies entre les différents acteurs. L’interaction entre les individus et entités innovantes, les institutions publiques et les citoyens en ensemble pourrait éventuellement favoriser la création de solutions qui sont de caractère innovant, adaptable au contexte du service public ainsi que viable et rapprochée aux besoins des citoyens.

Dans cette perspective, le Social Innovators Network lance un cycle dédié à la transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen tout en incitant les différentes parties prenantes y compris l’utilisateur final à collaborer et créer une synergie. Au nom de CCD4Tunisia (Citizen Centric Digitalization for Tunisia), ce projet permettra de mettre en place tous les inputs des parties prenantes de la numérisation au sein des secteurs publics et de les catalyser dans le but de favoriser la création de nouvelles innovations.

Notre démarche comprend :

Un effort de collecte de données préalable au cycle afin de maximiser la compréhension des défis par les innovateurs

Un programme d’accompagnement des innovateurs permettant la conception d’un POC

Une adaptation des méthodes de co-construction pour des solutions collaboratives en impliquant les différentes parties prenantes

Le Social Innovators Network, qui est un programme de pré-incubation 100% en ligne soutenant les initiatives communautaires, propose un cycle consacré à la transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen. Nous concevons le cycle tout en rassemblant des partenaires communautaires qui croient en la création de solutions communes pour le système thinking.

Ce programme est soutenu par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre en son nom par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), à travers le programme de Transformation Digitale en Tunisie et en partenariat avec le Ministère des Technologies de Communication (MTC).

Wissal Askri, Operations Manager et Abir Turki, Communication and Digital Marketing Officer chez Future Islands nous expliquent les règles de soumission, les critères d’éligibilité et de sélection des candidats, porteurs de projets, dans ce 137e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies.dans ce 137e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies.

L’épisode est disponible en version vidéo sur notre chaîne Youtube et en audio sur notre canal SoundCloud.

