Redalpine clôture le plus grand fonds à ce jour de 200 millions de dollars

Redalpine, leader européen du capital-risque , a annoncé aujourd’hui la clôture finale de son plus grand fonds jamais créé, redalpine capital VII (RAC VII), à 200 millions de dollars. Parallèlement à cette étape importante, redalpine étend son empreinte avec un nouveau bureau à Londres, renforçant ainsi son engagement à libérer l’innovation à travers l’Europe.

Fondé à Zurich en 2006, redalpine investit depuis près de deux décennies et est l’un des fonds de capital-risque les plus expérimentés d’Europe. redalpine est reconnu pour avoir financé des leaders de sa catégorie dans les domaines du logiciel et de la science – de l’IA, des logiciels, de la biotechnologie et de l’alimentation à la fintech, à la santé et à l’énergie – et pour avoir été le premier à soutenir des licornes comme Taxfix et N26. Ce solide historique, associé aux rendements constants du fonds dans le premier quartile, a permis à RAC VII de clôturer en sursouscrivant, dépassant son objectif initial malgré un environnement de collecte de fonds difficile.

Michael Sidler, associé fondateur de redalpine , a déclaré : « Nous nous trouvons à un tournant décisif du développement technologique, avec des changements transformateurs qui se produisent dans tous les secteurs. Des forces énormes telles que l’IA, la transition énergétique, la santé et la sécurité alimentaire, entre autres, créent des opportunités d’investissement importantes. Nous recherchons des startups qui travaillent sur des solutions incroyables et qui sont fières de donner les moyens à la prochaine génération d’entreprises qui changent la donne. Avec RAC VII, notre plus grand fonds à ce jour, nous sommes impatients de co-créer l’avenir avec des entrepreneurs visionnaires, tout en perpétuant notre tradition de fournir des rendements exceptionnels à nos investisseurs. »

Un nombre important d’investisseurs existants ont doublé leur engagement dans RAC VII, avec des partenaires limités comprenant des family offices renommés et des investisseurs institutionnels de premier plan (notamment des fonds de pension publics, des fonds de fonds et des banques nationales et internationales). Aujourd’hui, redalpine gère plus d’un milliard de dollars d’actifs répartis sur ses sept fonds.

Implanté à Zurich, Berlin et bientôt Londres, et présent dans la Silicon Valley, RAC VII soutiendra 15 à 20 entreprises en phase de démarrage dans toute l’Europe. Le fonds a déjà investi dans neuf entreprises, dont Proxima Fusion (Allemagne), une spin-off de l’Institut Max Planck de physique des plasmas axée sur l’avenir de la production d’énergie propre grâce à la technologie de fusion, LegalFly (Belgique), le copilote d’IA qui transforme les flux de travail juridiques, et Expression Edits (Royaume-Uni), la société d’édition génétique qui rationalise et accélère le développement de thérapies vitales.

Lino Teuteberg, cofondateur de Taxfix, société de portefeuille de redalpine, a commenté : « Lorsque nous avons décidé d’aider les gens de toute l’Europe à surmonter leur peur des problèmes fiscaux et financiers complexes, redalpine s’est distinguée par son approche pratique et sa profonde croyance en notre vision. Les partenaires fondateurs et l’équipe ont servi de précieux partenaires d’entraînement autour des thèmes du développement de produits, de la croissance et du recrutement, et continuent de redoubler d’efforts en investissant du Seed à la Series D. Nous sommes ravis d’apprendre que RAC VII permettra à davantage d’entrepreneurs de bénéficier du partenariat avec redalpine. »

L’ouverture du nouveau bureau de redalpine à Londres marque une autre étape importante dans la croissance de l’entreprise et son engagement envers les écosystèmes de startups locales européennes. redalpine a déjà soutenu plus de 10 entreprises basées au Royaume-Uni, dont 9fin, Uncommon et Hypervision Surgical.

Sebastian Becker, associé général de redalpine et responsable du bureau de Londres , a déclaré : « Après notre expansion à Berlin, l’établissement d’une présence à Londres est la prochaine étape logique de notre parcours de croissance. Londres et le Royaume-Uni ont connu des avancées très impressionnantes au cours des dernières années, en particulier dans les domaines de la deeptech et de l’IA, des domaines qui s’alignent parfaitement avec notre stratégie d’investissement dans le continuum des logiciels et de la science. Je suis impatient de renforcer notre équipe sur le terrain et d’être disponible pour soutenir davantage les sociétés de notre portefeuille local. »

L’équipe d’investissement de redalpine est composée d’opérateurs expérimentés, d’anciens entrepreneurs et la moitié de l’équipe est composée de scientifiques, dont des biologistes, des physiciens, des médecins, des informaticiens et des spécialistes des matériaux. redalpine finance des avancées technologiques qui offrent des améliorations décuplées par rapport aux solutions existantes, offrant ainsi une « couverture technologique » et un avantage concurrentiel clé. À ce jour, redalpine a investi dans plus de 100 entreprises, dont N26, Klarna, Taxfix, Mistral AI, Aktiia, Lakera et Infinite Roots.

En plus de ses six fonds de démarrage, redalpine a lancé en 2020 son fonds Summit Fund, innovant et multi-étapes, le premier du genre en Europe. Le fonds Summit permet à redalpine d’investir dans des champions technologiques européens et de soutenir les entreprises de son portefeuille les plus performantes tout au long des étapes ultérieures, du démarrage à l’introduction en bourse, réduisant ainsi la dépendance au financement américain.

Avec la clôture réussie de RAC VII et l’ouverture du bureau de Londres, redalpine est parfaitement positionnée pour faire progresser sa vision qui consiste à donner du pouvoir aux acteurs du changement, à perturber les industries pour de bon et à façonner un monde meilleur pour tous.

