Samsung met Galaxy AI pour le bien-être et du dépassement de soi

Samsung a annoncé recémment le lancement des Galaxy Ring, Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra, donnant accès à la puissance de Galaxy AI à plus d’utilisateurs grâce à des objets connectés conçus pour proposer l’expérience de bien-être.

La Galaxy Ring offre une approche simplifiée du bien-être en proposant un suivi de santé et des informations personnalisées par le simple fait d’être porté – et ce, même pendant le sommeil. La Galaxy Watch7 optimise le bien-être au quotidien grâce à des séances d’entraînement personnalisées et des capacités de suivi à la fois intelligentes et préventives. La Galaxy Watch Ultra, le dernier modèle à intégrer la série Galaxy Watch, est la montre connectée la plus puissante de Samsung à ce jour. Elle est destinée à ceux qui veulent dépasser leurs limites, notamment dans la pratique des sports en extérieur.

Galaxy Ring : le partenaire santé et bien-être idéal au bout du doigt

A l’origine d’une nouvelle gamme d’objets connectés chez Samsung, la Galaxy Ring est pensée pour accompagner l’utilisateur dans sa quête de bien-être au quotidien. Elle embarque toute l’expertise de Samsung en matière de capteurs dans le format le plus compact, le plus léger et le plus discret et lui fournit les données nécessaires pour mieux se connaître.

Elle est dotée d’une autonomie allant jusqu’à 7 jours et d’un écrin de charge rapide équipé d’un éclairage LED qui indique le niveau de charge de la bague.

Galaxy Watch7

La Galaxy Watch7 mesure par ailleurs en temps réel la fréquence cardiaque de l’utilisateur et peut l’alerter si elle est basse ou élevée. En complément, elle permet d’obtenir une meilleure compréhension de sa santé cardiaque grâce à la fonction Électrocardiogramme (ECG) et à la mesure de la pression artérielle.

Galaxy Watch Ultra : pour dépasser ses limites

La Galaxy Watch Ultra est conçue pour offrir une solidité extrême. Avec un cadre en titane de grade 4 et une résistance à l’eau de 10 ATM, elle incite les utilisateurs à repousser leurs limites. Elle fonctionne également sur une très large gamme d’altitudes allant de –500 m sous le niveau de la mer à 9 000 m d’altitude. La Galaxy Watch Ultra a été conçue pour accompagner l’utilisateur même dans les conditions les plus difficiles.

Grâce au nouveau Bouton d’action rapide, les utilisateurs peuvent désormais lancer et contrôler une séance d’entraînement instantanément. Un appui long (5 secondes) sur ce bouton permet également d’activer une sirène d’urgence pour plus de sécurité.