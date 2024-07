Partagez 0 Partages

Telefónica progresse vers son objectif de devenir une entreprise Zéro Déchet d’ici 2030 en promouvant la remise à neuf des équipements utilisés chez les clients (CPE) et en facilitant leur reconditionnement en vue de leur réutilisation, évitant ainsi le gaspillage. Pour encourager l’économie circulaire, l’entreprise a développé la plateforme VICKY, qui utilise la blockchain pour améliorer la traçabilité, la surveillance et le contrôle tout au long de la chaîne de valeur des modems, routeurs et décodeurs TV.

Depuis sa mise en œuvre il y a cinq ans, Telefónica a réutilisé plus de 19 millions de routeurs et de décodeurs dans toutes ses opérations. En 2023, l’entreprise a atteint un taux de collecte de tous les équipements de 88 %, se rapprochant ainsi de son objectif de 90 % d’ici 2024.

Ce système améliore considérablement les taux de collecte et les processus de remise à neuf, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. La solution a été reconnue pour son innovation (Gartner, Forbes) dans la promotion d’une chaîne d’approvisionnement plus efficace, plus rapide, plus simple et plus durable.

Les chaînes d’approvisionnement d’aujourd’hui sont de plus en plus mondiales, complexes et impliquent une logistique transfrontalière. Cette situation pose certains défis, tels que des délais de livraison longs dus à des pénuries de composants électroniques sur le marché ou à des inefficacités dans l’approvisionnement en appareils.

Dans ce contexte, la collaboration devient essentielle pour relever ces défis, car les opérations d’équipement électronique de Telefónica, tels que les modems et les décodeurs, impliquent plus de 100 entreprises sur trois continents.

VICKY permet au groupe Telefónica de relever ces défis en assurant la traçabilité des équipements grâce à une automatisation complète du processus logistique et aide les fournisseurs à atteindre une plus grande efficacité grâce à la numérisation.

En conséquence, le système optimise les achats, évite les retards et facilite l’accès aux informations sur les produits telles que le lieu de fabrication, les composants critiques et les informations pertinentes pour les processus de maintenance ou la remise à neuf des équipements.

Source: Communiqué