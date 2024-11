Tonomia signe avec NVIDIA Inception Program pour accélérer l’innovation et la croissance des centres de données d’IA durables

Partagez 0 Partages

Tonomia a fièrement annoncé son adhésion au programme NVIDIA Inception pour accélérer l’innovation dans la transformation du développement des infrastructures d’IA à l’aide de solutions énergétiques durables. Cette stratégie s’aligne sur la mission de Tonomia de soutenir l’apprentissage profond et les applications d’IA génératives utilisant l’énergie verte tout en faisant progresser la durabilité environnementale.

En collaboration avec Supermicro, leader dans le domaine des solutions de serveurs de calcul haute performance et de technologies vertes, Tonomia se concentre sur la création de ressources énergétiques renouvelables conçues pour les infrastructures d’IA distribuées et les clouds GPU. La combinaison des innovations de Tonomia alimentées par l’énergie solaire avec l’expertise de Supermicro en matière de GPU et de centres de données refroidis par liquide vise à créer des clusters d’IA distribués pour aider à réduire l’impact environnemental des opérations d’IA pour le segment des entreprises et pour les sociétés de cloud computing.

« L’adhésion de Tonomia au programme NVIDIA Inception et la collaboration stratégique avec Supermicro nous permettent de proposer des clusters de GPU alimentés par une énergie propre utilisant un refroidissement liquide efficace, ce qui créera des centres de données d’IA respectueux de l’environnement pour les marchés mondiaux où la mise en place de centres de données d’IA continue d’être un grand défi », a déclaré le Dr Eng. Mustapha Belhabib, fondateur et PDG de Tonomia SRL en Belgique.

Salim Fedel, cofondateur et PDG de Tonomia Americas, a déclaré : « Grâce à notre collaboration stratégique avec Supermicro, notre objectif immédiat est de fournir une solution évolutive pour les clusters de racks GPU refroidis par liquide, démontrant ainsi la faisabilité de l’alimentation de solutions d’IA distribuées à l’aide d’énergies renouvelables propres. » Il a récemment rejoint Tonomia après avoir occupé des postes de direction chez Supermicro, ASUS et Intel.

Cette initiative stratégique souligne l’engagement de Tonomia en faveur de centres de données d’IA plus écologiques et plus économes en énergie pour alimenter la prochaine vague d’applications d’IA génératives pour tous les secteurs.

À propos de Tonomia

Tonomia est spécialisé dans les solutions d’énergie solaire durables pour les applications basées sur l’IA, combinant la production d’énergie renouvelable avec des solutions de calcul haute performance.

Source : Communiqué