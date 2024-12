TT participe aux journées de l’Entreprise à Sousse

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom participe pour la quinzième année consécutive à la 38ème édition des Journées de L’entreprise qui se tiennent du 05 au 07 Décembre 2024, à Sousse, sous le thème « L’Entreprise et les Grands Changements : Adaptation et Opportunités ».

L’opérateur National est un partenaire de choix de cet évènement depuis longtemps et chaque année est l’occasion pour Tunisie Telecom de briller avec les dernières innovations technologiques. Cette édition permettra en effet à Tunisie Telecom de présenter des solutions à la pointe de la technologie aux visiteurs de son stand et notamment les solutions cloud, cybersécurité, et toutes les possibilités du haut débit dédiées à cette cible.

Ces 38ème Journées de l’Entreprise permettront à Tunisie Telecom de présenter les technologies de demain à ses clients actuels et potentiels et sont une opportunité renouvelée pour être à l’écoute des nouveaux besoins de ses clients d’entreprise et d’approcher de nouveaux clients.

Et en marge de ses journées, Tunisie Telecom a présenté dans son stand, sa nouvelle solution « Fiber to the Room » qui offre la possibilité de distribuer la bande passante au profit de chaque utilisateur au sein du même foyer, ce qui favorisera la bonne gestion de l’utilisation de l’internet.

M. Lassâad Ben Dhiab, Président- Directeur Général de Tunisie Telecom a présenté cette nouvelle solution lors de son interview matinale sur Express FM avec Wassim Belarbi ce vendredi 6 décembre : « Tunisie Telecom travaille à demain en offrant aujourd’hui des technologies accélératrices d’innovation et de croissance et mise aussi sur les talents de demain et la capacité des générations futures à inventer les prochains succès économiques».

M. Lassâad Ben DHIAB a aussi réaffirmé l’engagement de Tunisie Telecom, en tant qu’opérateur national, à fournir une connectivité fiable et de qualité à tous les citoyens tunisiens, avec une attention particulière pour les entreprises.

Il a également souligné que Tunisie Telecom est pleinement prêt pour le lancement de la 5G, une technologie qui ouvre la voie à de nombreuses opportunités pour les entreprises et les particuliers.

La prochaine commercialisation de la 5G sera avant tout dédiée aux acteurs économiques avec une possibilité de personnalisation et d’adaptation à chaque entreprise petite ou moyenne, et donnera surtout une impulsion forte aux futurs startuppers qui pourront développer de nouveaux business, créer de nouveaux usages, et apporter ainsi plus d’innovation économique ,a précisé le Président- Directeur Général de Tunisie Telecom.

Source : Communiqué