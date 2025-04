Tunisie : Consultation sur l’attribution de la bande 3.3-3.4 GHz pour la 5G privée

Partagez 0 Partages



L’Agence Nationale des Fréquences (ANF) a lancé une consultation publique sur l’attribution de la bande de fréquences 3.3-3.4 GHz pour le réseau 5G privée (Stand Alone ou 5G Advanced) en Tunisie.

Cette initiative a pour objectif de recueillir les avis des acteurs clés et de partager leurs perspectives sur divers aspects, allant de l’état actuel de la bande à l’échelle internationale, jusqu’aux défis et opportunités spécifiques au contexte tunisien. Le document de consultation (disponible ici) explore notamment le potentiel des réseaux 5G privés pour les marchés verticaux et sollicite des retours sur des questions techniques et réglementaires pointues.

L’ANF pose des questions clés concernant la maturité de la bande, la coexistence avec les radars (un enjeu particulier compte tenu de la position géographique de la Tunisie), les scénarios d’accès possibles et les recommandations pour les futures licences. Les contributions sont attendues avant le 18 avril 2025 à 17h00 et doivent être envoyées à consultation.publique@anf.tn.

Cette consultation représente une opportunité importante pour les entreprises et organisations intéressées par la 5G privée en Tunisie d’influencer les décisions de l’ANF et de contribuer à un cadre d’attribution optimal pour cette ressource spectrale stratégique. Les résultats de cette démarche seront publiés sur le site web de l’ANF et devraient jouer un rôle déterminant dans le déploiement de la 5G privée dans le pays.

Walid Naffati