Tunisie Telecom obtient la certification nCloud

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom vient d’obtenir l’honorable certification N-Cloud de la part l’ANCS – Agence Nationale de la Cybersécurité en Tunisie. Cette certification est en effet le fruit d’un travail rigoureux et constant de la part des collaborateurs TT qui ont œuvré pour maintenir des niveaux de cybersécurité très élevés, protégeant ainsi les informations sensibles, et ce dans l’ensemble de ses opérations.

La certification N-Cloud permet donc à l’opérateur national de consolider sa position dans l’industrie des Telco en Tunisie et de rappeler que la sécurité de ses partenaires et clients est et sera toujours sa priorité.

La rédaction