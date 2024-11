A l’occasion d’Orange OpenTech 2024, le Groupe dévoile ses dernières innovations technologiques

Partagez 0 Partages



Orange, avec près de 700 chercheurs, place la recherche au cœur de sa stratégie d’innovation, favorisant une approche ouverte qui crée de la valeur en reliant les tendances technologiques aux utilisateurs. L’événement Orange OpenTech, qui se déroule à Châtillon pendant trois jours, rassemble les acteurs clés de l’écosystème d’innovation d’Orange – chercheurs, experts, partenaires, start-up, entreprises – pour échanger sur les technologies et leurs usages futurs.

L’IA à l’honneur au salon Orange OpenTech 2024

Avec plus de 150 use cases en production, 800 experts et des partenariats avec des acteurs clefs de l’IA sur des modèles propriétaires et Open Source, Orange s’affirme comme l’un des opérateurs mondiaux les plus proactifs en matière d’Intelligence Artificielle.

Automatisation et prédictibilité des réseaux, personnalisation et inclusivité de l’expérience client ou bien encore amélioration de l’efficacité opérationnelle, etc… à l’occasion d’Orange OpenTech, Orange dévoilera plus de 25 démonstrations basées sur l’IA allant de la recherche à la solution commerciale. L’événement sera également l’occasion d’annoncer plusieurs avancées majeures de l’IA au service des professionnels, des entreprises, mais également du grand public.

Bruno Zerbib, CTIO d’Orange déclare : « Je serai ravi de donner le coup d’envoi d’Orange OpenTech le 26 novembre prochain. Orange OpenTech est la preuve concrète qu’Orange est là pour apporter plus d’opportunités, de connexions, d’inspiration, en un mot : plus de valeur à son écosystème. Cette création de valeur est le point de départ de toute la chaîne d’innovation chez Orange. Et dans le contexte de singularité qui est le nôtre, où l’IA déjoue toutes les prévisions et rend nos schémas traditionnels obsolètes, c’est en travaillant en écosystème ouvert avec l’ensemble de nos partenaires tech et telco que nous pourrons relever les défis d’anticipation et de responsabilité qui sont les nôtres ».

La connectivité, la cybersécurité et les APIs au cœur du modèle d’innovation d’Orange

Orange réaffirme son ambition autour de la connectivité et des services à la maison pour tous, qui s’appuient sur la box comme un véritable centre de commande et de protection intelligent du foyer. Orange OpenTech 2024 sera l’occasion de dévoiler en démonstration le nouveau système d’exploitation qui accompagnera les box. Système qui sera progressivement déployé courant 2025 sur le marché européen.

Après le succès de Orange Cybersecure en France, lancé en juin 2024 et déjà adopté par près de 200 000 clients, Orange lèvera lors d’Orange OpenTech 2024 le voile sur plusieurs démonstrations incarnant l’expertise de l’opérateur dans les opérations de cybersécurité : identification des cyberattaques en temps réel, prévention des fuites d’informations sur internet et le Dark Web en temps réel, sécurisation des réseaux domestiques… l’espace Predictive Cybersecurity offrira un aperçu des derniers travaux d’Orange en matière de cybersécurité.

Orange ouvre la programmabilité des réseaux aux entreprises et aux développeurs en offrant des leviers d’innovation à grande échelle grâce aux APIs réseau. Acteur majeur de la communauté open source CAMARA de la Linux Foundation, Orange est membre fondateur d’une joint-venture, en collaboration avec Ericsson et les plus grands noms du secteur des télécommunications, pour accélérer la disponibilité des APIs réseau auprès des communautés de développeurs du monde entier. Orange continue de structurer son approche des APIs réseau et présentera de nouveaux cas d’usage. L’espace APIs Playground d’Orange OpenTech offrira un espace dédié aux développeurs et aux entreprises souhaitant découvrir et expérimenter les possibilités offertes par les fonctionnalités avancées du réseau Orange pour créer de nouveaux services et applications. En ouvrant ses fonctionnalités réseau à travers ses APIs, Orange stimule l’innovation, l’interopérabilité et crée de nouvelles sources de valeur.

La démarche de co-innovation d’Orange s’incarne également à travers sa collaboration continue avec ses clients B2B, dans une démarche d’expérimentations et de partenariats. Plusieurs démonstrations incarnant cette stratégie, notamment au sein du secteur industriel, seront proposées pour découvrir la façon dont les technologies comme le spatial computing, la réalité augmentée, l’IA ou la 5G privée améliorent la productivité et renforcent la sécurité des entreprises et des chaines de production.

Et parce que l’utilisateur est au cœur des activités de recherche et d’innovation du groupe, Orange OpenTech présentera une douzaine de démonstrations au sein de l’espace « Future of interactions », basées sur les technologies du cloud et de l’IA, pour optimiser la collaboration en entreprise ou réinventer l’expérience client digitale et en boutique.

Plusieurs remises de prix et challenges rythmeront les trois jours de l’événement.

Pour illustrer sa stratégie d’innovation ouverte à l’ensemble de son écosystème, Orange OpenTech proposera plusieurs challenges tout au long des trois jours : le mercredi 27 novembre se tiendra pour la 3ème année consécutive, la finale du concours de vulgarisation scientifique Ma Thèse en 3 Minutes. La remise des prix récompensera un lauréat parmi 3 finalistes qui viendront pitcher leurs travaux de recherche en public. Ce même jour se déroulera la remise de prix du challenge New Space dédié aux Start-up qui dévoilera les 5 start-ups sélectionnées pour travailler avec Orange sur des solutions innovantes autour des réseaux satellites. Enfin, le jeudi 28 novembre, le Network APIs Hackathon invitera les développeurs débutants et confirmés à créer des applications innovantes en utilisant des API réseau standardisées basées sur l’initiative GSMA Open Gateway et le projet open source Camara, dont Orange est contributeur.

Pour retrouver le programme complet, suivre les prises de parole en direct et accéder à toutes les informations sur les démonstrations, rendez-vous sur Hello Future, le site de l’innovation du Groupe Orange.

Source : Communiqué