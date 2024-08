Appel à candidature au poste de Directeur Général de TECH’INVEST (filiale de Tunisie Telecom)

Partagez 0 Partages



Tech’Invest (ex: Diva Sicar, filiale du groupe Tunisie de Telecom), est une Société d’Investissement en Capital risque créée fin 2009, ayant pour objet la participation au renforcement des fonds propres des entreprises avec une obligation de sortie. Afin de renforcer son équipe de direction, la société vient de lancer un appel pour le recrutement de son Directeur Général.

EXIGENCES DU POSTE :

– Diplôme (Bac + 4 ou plus) en gestion ou équivalent.

– 10 ans d’expérience minimum dans le domaine du management et ayant exercé (05 ans) au minimum dans un poste de responsabilité.

MISSION :

Le Directeur Général aura pour mission principale de diriger, coordonner et superviser l’ensemble des activités Tech’Invest conformément à ses statuts, en veillant à la réalisation des objectifs stratégiques, financiers et opérationnels. Il sera responsable notamment de :

– Définir et mettre en œuvre une gouvernance efficace du portefeuille de Tech’Invest,

– Diriger et gérer l’équipe d’investissement,

– Représenter Tech’Invest auprès des investisseurs, des partenaires et des parties prenantes,

– Assurer la gestion administrative et financière de Tech’Invest.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :

– CV

– Lettre de motivation,

– Copies des diplômes et certifications,

– Une présentation du plan d’action du candidat.

La date limite de réception des candidatures est fixée pour le vendredi 09 août 2024

Les dossiers de candidature doivent être adressés à : divasicar[at]divasicar.tn

La rédaction