Asma Ennaifer et Karim Beguir dans le Top 50 des personnalités qui font la Tech en Afrique

La directrice exécutive des Orange Digital Center chez Orange MEA, Asma Ennaifer, et le PDG d’InstaDeep, Karim Beguir, figurent dans le Top 50 des personnalités qui font la Tech en Afrique.

« Après le lancement du tout premier Orange Digital Center (ODC) en Tunisie en avril 2019, Asma Ennaifer a rejoint Orange Middle East and Africa en 2021. Outre ses responsabilités en matière de RSE et de Communication, avec son équipe, elle a déjà déployé 15 ODC dans la région et formé plus de 100 000 jeunes. L’ODC est un concept dédié à l’accompagnement des jeunes par l’innovation numérique qui a vocation à mettre le numérique au service du développement des pays ».

« Karim Beguir cofonde Instadeep en 2014. La start-up développe des solutions intelligentes afin d’aider les entreprises dans la prise de décision. Pour étendre sa palette d’offres ainsi que sa présence aux USA, elle a levé 100 millions $ en janvier 2022. InstaDeep possède 8 bureaux à travers 4 continents ».

Le classement établi par We Are Tech Africa a sélectionné une cinquantaine de figures éminentes de l’écosystème autour des nouvelles technologies. Incubateurs, investisseurs, startupeurs et autres figurent dans le classement de l’année 2022.

We Are Tech Africa est une plateforme d’information lancée en janvier 2022 par l’Agence Ecofin avec le soutien du groupe Orange.

Le classement est disponible ici.

