China Mobile franchit le cap de 1 milliard d’abonnés dont 514 millions en 5G

Partagez 0 Partages



China Mobile, le géant des télécommunications, a franchi un cap majeur en atteignant plus d’un milliard d’abonnés à la fin du deuxième trimestre 2024. Cette croissance impressionnante, avec près de 9,3 millions de nouveaux abonnés par rapport à l’année précédente, renforce sa position de leader mondial dans le secteur mobile.

Avec plus de deux fois le nombre d’abonnés de son plus proche concurrent, Reliance Jio en Inde, qui compte 489,7 millions d’abonnés, China Mobile se distingue nettement sur le marché international. China Telecom suit en troisième position avec environ 417 millions d’abonnés, tandis que Bharti Airtel et China Unicom comptent respectivement 355,8 millions et 339,5 millions d’abonnés.

Croissance Continue

Depuis le deuxième trimestre 2019, juste avant le lancement de la 5G en Chine, China Mobile a vu sa base d’abonnés passer de 935 millions à plus d’un milliard, réalisant ainsi des ajouts nets supérieurs à tous les opérateurs, à l’exception de 23 dans le monde. Cette dynamique témoigne de la forte demande pour les services de télécommunications en Chine, en particulier avec l’expansion rapide de la technologie 5G.

Adoption de la 5G

En juin 2024, China Mobile a également annoncé qu’elle comptait 514,2 millions de clients utilisant son réseau 5G, représentant 51,4 % de sa base totale d’abonnés. L’opérateur a intensifié ses efforts en matière d’infrastructure, ajoutant 351 000 stations de base 5G au cours du premier semestre, portant le total à 2,3 millions.

Perspectives d’Avenir

La montée en puissance de China Mobile dans le secteur des télécommunications souligne non seulement son succès commercial, mais aussi l’importance croissante de la connectivité mobile dans l’économie numérique mondiale. Alors que la demande pour des services de données rapides et fiables continue d’augmenter, l’opérateur est bien positionné pour maintenir sa position de leader sur le marché mondial des télécommunications.

W.N avec IA