Connecter l’Afrique — Trustonic : quand le financement intelligent ouvre la voie au smartphone pour tous

L’Afrique est un continent en pleine mutation digitale, où les smartphones jouent un rôle crucial dans l’inclusion numérique, l’accès à l’information et le développement économique. Cependant, l’accessibilité à ces technologies reste entravée par plusieurs défis.

L’un des principaux freins à l’adoption massive des smartphones en Afrique est leur coût. En raison de faibles revenus moyens, l’achat d’un smartphone représente une dépense importante pour de nombreuses familles. Les marques internationales proposent des modèles haut de gamme souvent inaccessibles, tandis que les modèles plus abordables peuvent manquer de performance.

Des initiatives existent pour rendre ces appareils plus accessibles, comme la production de smartphones à bas prix par des entreprises locales et le financement en plusieurs échelons via des opérateurs mobiles. Toutefois, la taxation des importations et l’absence d’une industrie locale de fabrication limitent encore l’offre de téléphones abordables.

Face à ces défis, de nouvelles solutions de financement sans vérification de crédit ont été élaborées. De nombreux utilisateurs, souvent privés de toute forme de crédit bancaire, peuvent ainsi faire la transition d’un téléphone basique dédié aux appels et SMS vers un smartphone.

Trustonic, leader mondial du verrouillage d’appareils, fait partie des acteurs qui se sont donnés pour mission de démocratiser davantage l’utilisation des smartphones en Afrique subsaharienne, notamment, tout en sécurisant les investissements entrepris par les opérateurs.

Pour en savoir davantage, nous avons rencontré le CEO du group, Dion Price, à l’occasion du Mobile World Congress qui s’est tenu à Barcelone du 3 au 6 mars 2025.

Revenant sur l’étude réalisée récemment par l’entreprise sur l’efficacité de son programme d’abordabilité dédié à la facilitation de l’accès aux smartphones en Afrique, il a souligné que les résultats avaient montré une hausse de 55% sur l’acquisition des smartphones dont les prix varient entre 160 et 170 dollars, ce qui, à son sens, signifie une transition importante vers les smartphones sur un marché, auparavant dominé par les feature phones.

« Si vous avez un smartphone, cela veut dire que vous pouvez accéder à internet, les services de banque en ligne, d’éducation, d’assistance médicale… Cela est extrêmement transformateur pour les consommateurs et leurs familles », a-t-il affirmé notant ainsi l’impact de l’adoption des smartphones sur l’inclusion numérique et le développement du continent africain.

Si les smartphones sont considérés comme l’un des biens de consommation à la croissance la plus rapide de l’histoire, leur adoption à l’échelle mondiale plafonne à environ 53% de la population depuis 2018. Alors que les économies développées atteignent des taux de saturation, une grande partie des pays émergents, dont l’Afrique, continue de faire face à des obstacles financiers importants.

Selon la Banque mondiale, 40% des Africains subsahariens vivent avec moins de 1,90 dollar par jour et 65% avec moins de 3,20 dollars. Dans ce contexte, l’achat d’un smartphone à 100 dollars représente une dépense inaccessible pour de nombreux ménages. Le financement sécurisé devient alors une solution incontournable pour permettre à ces populations d’accéder à la connectivité.

C’est dans ce cadre que Trustonic collabore avec 70 opérateurs et distributeurs de smartphone à travers le Globe, notamment sur des marchés où le taux de pénétration des smartphones est relativement bas. Grâce à sa solution qui permet de bloquer totalement le terminal en cas de fraude, entre autres, l’entreprise permet à des populations aux revenus bas ou moyens d’accéder à une gamme supérieure de téléphones. Cette solution permet également aux revendeurs et aux opérateurs de sécuriser le paiement et ainsi minimiser les risques financiers y afférents.

Détails dans l’interview ci-dessous :

Nadya Jennene