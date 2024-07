Cybersécurité nomade : les risques liés aux réseaux Wi-Fi publics

Partagez 0 Partages



Les réseaux Wi-Fi publics sont très répandus dans les cafés, aéroports mais aussi à l’étranger lors de vacances ou de voyages d’affaires. Malgré l’aspect pratique et la volonté d’être constamment connecté, ces situations du quotidien requièrent de la vigilance afin d’assurer la sécurité et la protection des données personnelles. Pour éviter les risques potentiels, les experts Kaspersky ont mis en place une liste de pratiques de sécurité pour l’utilisation de réseaux ouverts.

Si le Wi-Fi public est une façon pratique de rester connecté lorsque l’on est en déplacement, il est important de garder à l’esprit les bonnes pratiques de sécurité lors de la connexion à ces réseaux en accès libre. Parfois, des cyber escrocs créent de faux réseaux Wi-Fi ou bien compromettent ceux déjà existants. Ils utilisent des noms très similaires à ceux de réseaux légitimes afin d’inciter les utilisateurs à se connecter. Une fois connecté, des informations personnelles telles qu’identifiants de réseaux sociaux, coordonnées bancaires ou adresses électroniques peuvent être interceptées et utilisées à des fins malveillantes.

Malgré ces réserves, il est possible de se protéger de façon efficace et d’assurer la sécurité de ses données. Pour prévenir les cyber risques inutiles, les experts Kaspersky recommandent les pratiques suivantes :

Se connecter à un réseau Wi-Fi public uniquement en cas de nécessité absolue. Il est généralement conseillé d’utiliser les réseaux Wi-Fi publics seulement lorsque cela est absolument nécessaire en raison des failles de sécurité potentielles qu’ils représentent. Vérifier l’authenticité du réseau. Avant d’utiliser un Wi-Fi public, confirmer la légitimité de ce réseau auprès du personnel de l’établissement pour éviter de se connecter à des réseaux malveillants qui pourraient s’emparer d’informations personnelles. Prêter attention à la page de connexion du réseau Wi-Fi public. Si celle-ci requiert des identifiants de connexion via des plateformes externes telles que les réseaux sociaux, c’est un signe d’alerte ! De telles requêtes peuvent indiquer une tentative de phishing ayant pour but de collecter des informations personnelles. Éviter d’effectuer des transactions sensibles sur un Wi-Fi public. Lors de la connexion à un Wi-Fi public, il est plus sûr d’éviter de se connecter à des sites requérant des identifiants de connexion, en particulier les services financiers. Cette habitude réduit considérablement le risque d’interception de données sensibles. Améliorer les paramètres de confidentialité et de sécurité à l’aide d’un VPN. Utiliser un VPN durant la connexion à un Wi-Fi public peut améliorer de façon significative la sécurité lors de la navigation en ligne. Les VPN modernes cryptent les données et protègent les activités en ligne d’un accès non autorisé. De plus, leur utilisation n’influe pas sur la vitesse de la connexion, les rendant idéaux pour une utilisation continue.

En suivant ces conseils et en utilisant un VPN fiable, l’utilisateur est assuré que sa navigation sur des réseaux Wi-Fi publics reste privée. Outre le cryptage des données, certaines solutions de sécurité complètes protègent de différents cyber risques tels que le phishing, par lequel les cyber escrocs vont créer de faux réseaux pour voler des identifiants, ou le spoofing DNS qui redirige l’utilisateur vers un site malveillant. De plus, le cryptage VPN aide à se protéger d’attaques ciblées qui vont exploiter l’historique de navigation et autres informations sensibles, offrant une protection robuste contre les dangers potentiels associés aux réseaux Wi-Fi ouverts.

Par ailleurs, les VPN peuvent être utilisés de façon continue et pas seulement lors de situations comme lors de la connexion à un réseau Wi-Fi ouvert. Un VPN constamment activé assure la protection des données utilisateur ainsi que le maintien de la confidentialité quel que soit le réseau utilisé. Enfin, les services VPN de haute qualité ne compromettent pas la vitesse de la connexion internet, permettant aux utilisateurs de profiter d’une protection complète sans entraver la vitesse de recherche ou de téléchargement.

“Même si les VPN sont perçus comme des outils dédiés à des situations particulières, ils peuvent aussi être utilisés quotidiennement dans une démarche de cybersécurité. En gardant un VPN activé, les utilisateurs améliorent leur sécurité et assurent une protection continue de leur confidentialité, renforçant leur défense contre les risques présents au sein de l’environnement numérique,” indique Anna Larkina, experte web content analysis chez Kaspersky.

Source : Communiqué