Data Mobile : Les Tunisiens consomment en moyenne 92 Po par mois

Partagez 0 Partages



La consommation de données mobiles en Tunisie a connu des évolutions significatives en début de cette année 2024, reflet des dynamiques du marché des télécommunications et de l’évolution des besoins des utilisateurs. À travers l’examen des rapports de l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) sur le marché des données mobiles et fixes, il est possible d’analyser les tendances actuelles et de comprendre les enjeux futurs.

Évolution du Parc des Abonnements

En avril 2024, le parc d’abonnements data mobiles en Tunisie comptait un total de 11,28 millions d’abonnés, marquant une légère baisse de 1,3% par rapport à mars 2024, et une diminution continue depuis février 2024. Cette contraction est attribuée principalement à une saturation du marché ainsi qu’à une concurrence accrue entre les différents opérateurs. Les offres de données 3G/4G restent majoritaires, bien que la pénétration de ces offres ait stagné autour de 68%. En revanche, les abonnements M2M (Machine-to-Machine), bien que représentant une faible part du marché, montrent une croissance continue, soulignant l’essor de l’Internet des objets (IoT) en Tunisie.

Parts de marché des acteurs de la Data fixe

Trafic des Données Mobiles

Le trafic de données a atteint 92 487 To (ou 92 Pétaoctet, Po) en avril 2024, avec une prédominance des utilisateurs de smartphones, représentant 87,2% du trafic total. Ce chiffre indique une augmentation mensuelle modérée de 0,8%, soutenue par l’utilisation accrue des services en ligne et des applications de streaming. Toutefois, l’utilisation des clés 3G/4G, bien qu’importante, a montré une légère fluctuation, se stabilisant à 11 831 To après une baisse par rapport à mars. L’augmentation constante de la consommation par utilisateur, notamment chez les professionnels, traduit une dépendance croissante à l’égard des services de données.

Répartition des Parts de Marché

En termes de parts de marché, Ooredoo Tunisie continue de dominer avec 46,7% du trafic total, suivi par Orange Tunisie à 30% et Tunisie Télécom à 22,9%. Ces chiffres témoignent d’une relative stabilité, bien que les opérateurs cherchent constamment à innover pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les existants. Le marché des offres 3G/4G, quant à lui, reste également dominé par Ooredoo, mais avec une légère perte de part de marché au profit d’autres opérateurs, ce qui indique un marché compétitif et en évolution.



Répartition des parts de marché Data mobile par opérateur

Analyse du Marché Fixe

Du côté des données fixes, la consommation a également été un point d’attention, bien que le rapport montre une tendance stable. La couverture du réseau fixe en Tunisie reste limitée en comparaison avec les données mobiles, avec une majorité des utilisateurs préférant les connexions mobiles pour leur flexibilité et leur disponibilité. Le taux de pénétration des abonnements fixes était de 20,4% en avril 2024, ce qui montre un potentiel de croissance, particulièrement dans les zones urbaines et semi-urbaines où la demande pour des connexions Internet à haut débit est en augmentation.

Evolution du parc d’abonnés au bas débit en Tunisie

En résumé, la consommation de données en Tunisie continue de croître, bien que le marché montre des signes de maturité avec une croissance ralentie du nombre d’abonnements. Les opérateurs doivent désormais se concentrer sur l’amélioration de la qualité des services et l’innovation pour capter de nouvelles parts de marché. L’avenir du marché des télécommunications en Tunisie dépendra en grande partie de la capacité des acteurs à s’adapter aux nouvelles technologies, telles que la 5G et l’IoT, et à répondre aux attentes de plus en plus exigeantes des consommateurs.

Walid Naffati avec IA