DigiClub Ep166 : Pourquoi doit-on installer le photovoltaïque et que faut-il faire ?

Avec l’évolution des technologies du secteur du photovoltaïques, les consommateurs se posent de plus en plus de questions concernant les différentes étapes à suivre pour acquérir et disposer d’une installation de panneaux solaires en bonne et due forme. Dans l’épisode 166 du podcast DigiClub powered by Huawei Technologies et ooredoo, nous avons discuté avec Asma Meddeb, Solution Manager chez Watany Group Energy, les principales caractéristiques des panneaux solaires, les conditions d’installations en Tunisie ainsi que les principaux coûts d’installation et d’entretiens de telles installations qui obéissent à un cahier de charge bien particulier.

Un futur cahier de charge spécifique aux onduleurs hybrides

« Watany Group Energy est un distributeur d’équipements photovoltaïques et un partenaire certifié de Huawei avec qui on travaille depuis 2022. Il faut savoir que hormis la technologie des smartphones, Huawei s’est investi dans les énergies renouvelables et ce, en accord avec les transitions énergétiques à travers laquelle passe la Tunisie » a indiqué Asma Meddeb.

Selon-elle, un dispositif photovoltaïque est constitué de panneaux solaires, d’onduleurs etc., il existe des systèmes de protections contre la foudre, mais aussi les surtensions provenant de la STEG. Chaque système photovoltaïque dispose d’un onduleur qui converti l’énergie captée par le soleil de l’électricité continue en courant alternatif qui pourra ensuite être stocké dans des batteries spécifiques. En revanche, il est pour le moment interdit en Tunisie de stocker de l’électricité dans des batteries car le courant doit être injecté directement au réseau de la STEG et la quantité générée par les panneaux solaires sera ultérieurement déduite de la facture du consommateur. « Actuellement, on est en train de créer un nouveau cahier de charge spécifique aux onduleurs hybrides Huawei qui vont permettre d’utiliser prochainement à la fois l’électricité stockée dans les batteries et celle provenant des panneaux solaires » a précisé la responsable.

Comment fonctionne la technologie des panneaux solaire ?

Mme Meddeb explique que dans des conditions standards d’ensoleillement, soit pour une température de 25 degrés Celsius, les panneaux solaires obéissent à un certain voltage et ampérage. Lors de la production de l’électricité, comptabilisée en 12 mois, si la température augmente ou qu’elle diminue, un coefficient de température diminue le rendement du dispositif. En effet, parmi les quatre saisons, le meilleur rendement a été observé durant le printemps et l’automne car la longueur des journées est idéale et la chaleur n’est pas trop élevée, sachant que pour chaque 2 degrés en plus, la production diminue de 1%. « Néanmoins, ce coefficient diffère car il existe des technologies de panneaux plus efficaces que d’autres » a-t-elle nuancé.

Afin de pouvoir disposer d’une installation de panneaux solaires efficace et durable, il faut dans une première étape, choisir un installateur agréé par l’ANME qui dispose d’une liste complète sur son site web. Elle indique dans ce contexte, qu’il existe une différence de prix significative notamment par rapport aux équipements proposés par chaque installateur. « Cet aspect concerne plusieurs points importants dont il faut s’assurer avant chaque installation : La durée de vie des panneaux (garantie de production et SAV en cas de réparation et suivi) ; la qualité de l’onduleur (moyen de gamme ou smart) ; un contrat d’entretien de la part de chaque installateur etc. ».

L’étape suivante consistera à mesure la consommation énergétique annuelle de l’habitation concernée consultable chez la STEG, pour la reconvertir en kiloWatt crête estimée sur la base d’une heure de production en kWc sachant que 1 kWc équivaut entre 1600 et 1700 Kwh.

Pour écoutez l’intégralité du Podcast, cliquez sur ce lien.

Skander B.