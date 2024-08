En route vers la 5G : Tunisie Telecom fait porter sa bande passante internationale à 2,5 Tb/s

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom a enregistré un chiffre d’affaires de 1,323 millions de dinars en 2023, marquant une croissance de 3 % par rapport à 2022. C’est le chiffre dévoilé par le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, dans une récente vidéo institutionnelle co-produite par Tunisie Telecom et le ministère des TIC.

Le résultat comptable net de l’entreprise a atteint, quant à lui, 63 millions de dinars, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente. “Ces résultats témoignent de la robustesse de l’entreprise dans un marché très concurrentiel”, a-t-il déclaré dans cette vidéo institutionnelle.

Tunisie Telecom détient, en effet, 38 % des revenus du marché global des télécommunications en Tunisie, avec une part de 75 % sur le marché du fixe et 31 % sur celui de la téléphonie mobile.

Connectivité Internationale et Déploiement de la Fibre Optique

Lassaad Ben Dhiab, Président Directeur Général de Tunisie Telecom, a quant à lui détaillé les initiatives de l’entreprise en matière de connectivité internationale et de déploiement de la fibre optique. Tunisie Telecom a récemment accéléré l’installation de la fibre optique dans plusieurs régions, dont Tataouine et Bizerte, visant à offrir des services à très haut débit sans discrimination régionale.

Pour répondre à la demande croissante en bande passante, Tunisie Telecom a également renforcé sa connectivité internationale via ses trois câbles sous-marins (Hannibal, Keltra 1 et 2 et enfin le SMW4), portant ainsi la capacité totale à 2,5 Terabits par seconde. Cette infrastructure est cruciale pour soutenir les nouveaux usages, notamment avec l’arrivée imminente de la 5G.

Des améliorations ont été déjà apportés sur le réseau mobile de Tunisie Telecom offrant des vitesses dépassant les 100 Mbps. La couverture 4G atteint quant à elle, 98 % de la population. Ces efforts ont valu à Tunisie Telecom le titre de meilleur opérateur Internet mobile en Tunisie pour la cinquième année consécutive, selon l’indice nPerf.

Toujours d’après nPerf, Tunisie Telecom se place comme 2e meilleur opérateur Telecom sur l’Afrique dans la performance réseau.

Réduction significative de la facture énergétique

En plus de son expansion technologique, Tunisie Telecom s’engage dans un programme ambitieux de transformation énergétique. Dans le cadre de son programme Green Tech, l’opérateur a installé des panneaux photovoltaïques sur plus de 150 sites dans le sud du pays, générant ainsi 3,2 mégawatts crête. Cette initiative permet non seulement de réduire les coûts énergétiques mais aussi de réinvestir les économies réalisées dans l’accélération du développement du réseau.

Perspectives et Engagements pour l’Avenir

Le ministre Nizar Ben Neji a souligné que l’État tunisien compte fortement sur Tunisie Telecom pour la mise en œuvre de ses grands projets de digitalisation et de télécommunication. Avec l’adoption de l’IPv6 et le lancement prochain de la 5G, la Tunisie s’oriente vers une transformation numérique accrue.

Les efforts pour couvrir les zones blanches, les projets pour connecter les établissements d’enseignement via le réseau Edunet 10, et l’expansion du réseau de fibre optique montrent que Tunisie Telecom est non seulement un acteur économique de premier plan mais aussi un moteur de l’inclusion numérique.

Tunisie Telecom, avec ses résultats financiers solides et ses projets de connectivité de pointe, reste un leader incontesté dans le paysage des télécommunications en Tunisie, prêt à relever les défis de la nouvelle ère numérique.

Walid Naffati & IA