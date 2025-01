Ericsson fête ses 50 ans en Algérie

Partagez 0 Partages



Ericsson vient de marquer ses 50 ans de présence en Algérie, lors d’une cérémonie restreinte qui a réuni le 21 janvier des diplomates, représentants du secteur des télécommunications, des opérateurs mobiles, industriels mais aussi l’équipe dirigeante régionale et locale d’Ericsson.

Pour Ericsson, cet événement a démontré son engagement dans le secteur des télécommunications algériennes, avec des solutions innovantes et des partenariats fiables. Depuis cinq décennies, la compagnie a joué un rôle clé dans le développement du secteur des télécommunications du pays, en soutenant constamment la création d’une infrastructure de télécommunications robuste, même pendant les périodes difficiles, et ce dans le cadre de notre stratégie mondiale.

Au cours de cette cérémonie l’ambassadeur de Suède en Algérie M. Bjorn Häggmark, Jurgen Arts, vice-président et financier du groupe Ericsson, Christian Leon directeur régional ainsi que Yacine Zerrouki directeur général d’Ericsson Algérie sont revenus sur les étapes clés réalisées en Algérie.

Pour l’ambassadeur de Suède, Bjorn Häggmark, ” L’économie numérique de l’Algérie a connu une croissance impressionnante. L’accent mis par le gouvernement sur l’amélioration de l’infrastructure numérique et des cadres réglementaires a été crucial. Ainsi, le partenariat numérique entre l’Algérie et la Suède se concentre sur l’enrichissement de la feuille de route de l’Algérie impliquant des entreprises suédoises comme Ericsson ».

« Le parcours d’Ericsson en Algérie a été marqué par une série d’étapes stratégiques visant à renforcer la connectivité et à favoriser le progrès technologique. En misant sur la collaboration avec les partenaires locaux, en investissant dans les infrastructures et en privilégiant l’innovation, Ericsson s’est positionné comme un acteur clé de la transformation numérique”, a déclaré Jurgen Arts, vice-président et financier du groupe.

Christian Leon, Directeur régional auprès d’Ericsson a souligné : « Nous travaillons sur l’opportunité d’aller vers le succès du tout numérique en Algérie et nous nous efforçons de contribuer à créer l’écosystème pour favoriser l’émergence de solutions technologiques pour les industries et les entreprises avec nos partenaires tout en ouvrant la voie à la 5G pour un avenir plus connecté. »

« Ericsson a une présence significative et ininterrompue en Algérie depuis 50 ans, jouant un rôle crucial dans le développement de l’infrastructure de télécommunications du pays. Les chiffres confirment l’engagement d’Ericsson, qui emploie en moyenne plus de 280 collaborateurs directs et indirects en CDI. Près de 80 % des employés détiennent des diplômes supérieurs ; Ingénieur d’Etat et LMD diplômés d’universités algériennes. Parce que la ressource humaine est notre force, Ericsson accorde une attention particulière aux formations en s’investissant régulièrement dans le cadre de cycles de formation au bénéfice des collaborateurs mais aussi des clients”, a déclaré Yacine Zerrouki, Directeur général d’Ericsson Algérie.

Par ailleurs, lors de la cérémonie, un protocole d’accord a été signé avec la startup « IA Univers » dans le but de développer des solutions basées sur l’IA pour le secteur des télécoms en Algérie. Cette collaboration contribuera également au renforcement de la position d’Ericsson Algérie en tant que leader de l’innovation sur le marché en intégrant des technologies d’intelligence artificielle à la veille du lancement de la 5G.

Source : Communiqué