Espace : Nokia fournira du réseau 4G sur la Lune en novembre 2024

La mission lunaire Artemis 2 de la NASA qui est prévue pour novembre 2024, sera la première mission lunaire habitée depuis 1972. Elle marquera un tournant dans l’exploration spatiale moderne, visant à établir une présence humaine durable sur la Lune. Nokia fournira un réseau 4G-LTE Advanced pour les astronautes durant cette mission sur la surface lunaire grâce à son partenariat avec Axiom Space.

Le réseau 4G de Nokia, qui sera déployé à bord du module lunaire et les combinaisons des astronautes, est conçu pour supporter les communications essentielles entre les astronautes et les équipes au sol. Il permettra également la transmission de données scientifiques en temps réel et la gestion de dispositifs autonomes sur la surface lunaire.

Cette initiative s’inscrit dans un partenariat plus large entre Nokia et la NASA, visant à développer des technologies de communication avancées pour l’exploration spatiale. Le réseau 4G sur la Lune pourrait également servir de base pour le déploiement futur de la 5G, facilitant ainsi les missions de longue durée et les installations permanentes sur la Lune.

Nokia et Axiom Space intégreront des capacités de réseau cellulaire haute vitesse dans l’unité de mobilité extravéhiculaire d’Axiom (AxEMU), permettant la transmission de vidéos HD, de données de télémétrie et de communications vocales sur plusieurs kilomètres à la surface de la Lune. Cette avancée permettra aux membres de l’équipage d’Artemis III de capturer des vidéos en temps réel et de communiquer avec les contrôleurs de mission sur Terre pendant qu’ils explorent la surface lunaire.

Thierry Klein, responsable de l’équipe de recherche chez Nokia Bell Labs, a souligné l’importance de cette mission : “Cette technologie pourrait non seulement soutenir la mission Artemis 2, mais aussi ouvrir la voie à de futures explorations spatiales plus complexes.”

Axiom Space a récemment reçu 57,5 millions de dollars de la NASA pour effectuer cette modification du réseau 4G/LTE sur la combinaison spatiale lunaire pour la mission Artemis III, s’appuyant sur sa première commande de mission Artemis en 2022, d’une valeur de 228 millions de dollars.

W.N D’après communiqué