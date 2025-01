GIGABYTE dévoile la nouvelle génération de mini-PC BRIX Extreme avec AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U, élevant l’IA vers de nouveaux sommets

Partagez 0 Partages



GIGABYTE Technology, l’un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd’hui fièrement le lancement de sa dernière génération de mini-PC BRIX Extreme, le GB-BER7-8840. Ce modèle est alimenté par le processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U et dispose d’une unité de traitement neuronal (NPU) intégrée, offrant des performances d’IA remarquables allant jusqu’à 38 téra opérations par seconde (TOPS). Par rapport à son prédécesseur, la nouvelle série BRIX Extreme bénéficie d’une amélioration de plus de 40 % des performances d’IA générative, améliorant considérablement la puissance de calcul et l’efficacité du travail.

Le produit est équipé de sept ports USB, d’un port LAN 2,5G et du Wi-Fi 6E, garantissant la compatibilité avec divers appareils externes et prenant en charge les transferts de données à haut débit. De plus, il intègre une puce de sécurité TPM 2.0 pour protéger les données critiques et améliorer la protection. Grâce à sa conception compacte et à ses fonctionnalités polyvalentes, le BRIX Extreme convient à une large gamme d’applications, notamment les PC de bureau, le divertissement à domicile, les appareils médicaux et les kiosques.

Le GB-BER7-8840 est désormais disponible à l’achat via le réseau mondial de boutiques en ligne, de détaillants et de distributeurs de GIGABYTE.

Le GB-BER7-8840 est alimenté par le processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U de pointe, construit sur l’architecture avancée Zen 4. Ce processeur bénéficie d’une configuration à 8 cœurs et 16 threads, garantissant un multitâche fluide et offrant des performances de calcul exceptionnelles. Avec une vitesse d’horloge de base de 3,3 GHz et une horloge de boost maximale allant jusqu’à 5,1 GHz, il s’attaque sans effort aux tâches quotidiennes et aux charges de travail hautes performances.

Alimenté par le moteur d’IA AMD Ryzen, le GB-BER7-8840 est spécialement conçu pour accélérer les opérations pilotées par l’IA. Il excelle dans des tâches telles que l’inférence d’apprentissage automatique, les applications d’IA de pointe, la reconnaissance faciale, la maintenance prédictive et l’analyse en temps réel. Cette intégration améliore non seulement l’efficacité, mais offre également des capacités de traitement ultra-rapides, établissant une nouvelle référence en matière de performances.

De plus, la prise en charge de la technologie de mémoire DDR5 augmente considérablement les vitesses de transfert de données tout en optimisant l’efficacité énergétique, offrant aux utilisateurs une expérience informatique plus fluide et plus efficace.

BRIX Extreme est doté de la puissante carte graphique AMD Radeon 780M, exploitant la dernière architecture RDNA 3 d’AMD. Son cœur graphique Radeon intégré offre des capacités de rendu robustes et se distingue dans le calcul graphique hautes performances. Qu’il s’agisse de s’attaquer à des tâches informatiques complexes ou de proposer des expériences multimédias immersives, il répond aux attentes élevées en matière de traitement d’images et de médias visuels.

Pour la sortie vidéo, le BRIX Extreme prend en charge jusqu’à quatre écrans 4K via une gamme polyvalente d’interfaces, notamment HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 et USB Type-C. Cette conception garantit une lecture vidéo fluide, une édition d’image transparente et une efficacité améliorée pour l’analyse de données multi-écrans. Il s’agit d’une solution idéale pour les professionnels nécessitant des opérations multi-écrans tout en offrant une expérience de divertissement exceptionnelle.

La série BRIX Extreme établit une nouvelle norme en matière de performances des mini-PC. En améliorant l’efficacité du calcul de l’IA et en permettant une sortie 4K multi-écrans, cette série combine des performances exceptionnelles avec des applications polyvalentes. Qu’il s’agisse d’affaires, de divertissement à domicile ou de charges de travail professionnelles, il répond efficacement à diverses exigences.

