Hyundai Tunisie lance la 2ᵉ édition de son initiative écologique : Un arbre planté pour chaque véhicule vendu en 2024

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, réitère son engagement envers la planète avec le lancement de la deuxième édition de son projet écologique ambitieux. En partenariat avec la Direction Générale des Forêts et le Commissariat Régional de Développement Agricole de Manouba, Hyundai Tunisie démontre que la croissance économique et le développement durable peuvent aller de pair.

Hyundai Tunisie s’engage à planter un arbre pour chaque véhicule vendu en 2024. Forte du succès de sa première édition, qui avait marqué l’histoire avec la plantation de 6000 arbres, l’entreprise continue de montrer la voie en inscrivant cette démarche dans une vision à long terme pour un avenir plus vert.

Cette année, les 6000 arbres étalés sur 4 hectares seront plantés dans des régions spécifiquement touchées par des catastrophes naturelles, notamment à « Ain Essid Borj El Amri », qui a été ravagée par un incendie en 2020. Cet incendie a détruit près de 9 hectares de cultures, et avec ce projet, Hyundai Tunisie participe activement à la régénération de cette zone.

Hyundai Tunisie se distingue comme la première entreprise du secteur automobile en Tunisie à avoir intégré un tel projet environnemental à grande échelle dans sa stratégie. Cette action dépasse le simple symbole : elle repose sur un véritable plan d’impact mesurable pour renforcer les écosystèmes, améliorer la qualité de vie des communautés locales et lutter contre le réchauffement climatique.

Les arbres qui seront plantés contribueront non seulement à réduire les émissions de carbone, mais également à protéger la biodiversité locale, stabiliser les sols et préserver les ressources en eau. En associant chaque véhicule vendu à une contribution directe à l’environnement, Hyundai transforme chaque acte d’achat en un geste concret pour la planète, créant ainsi un lien inédit entre innovation automobile et durabilité écologique.

Lancée en partenariat avec la Direction Générale des Forêts et le Commissariat Régional de Développement Agricole de Manouba, cette initiative incarne une collaboration exemplaire entre le secteur privé et les institutions publiques. Elle témoigne de l’importance du rôle des entreprises dans la mobilisation pour des causes environnementales.

« Cette deuxième édition de notre projet environnemental est bien plus qu’une action symbolique : c’est une vision que nous portons avec fierté et détermination. Nous sommes convaincus que notre succès en tant qu’entreprise repose non seulement sur nos performances commerciales, mais également sur notre capacité à contribuer positivement à la société et à l’environnement », a déclaré M. Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

En s’impliquant activement, Hyundai Tunisie prouve que les entreprises privées peuvent être des acteurs clés du changement, capables d’inspirer des actions similaires dans d’autres secteurs économiques. Avec cette deuxième édition, Hyundai Tunisie s’inscrit dans une dynamique de transformation positive à long terme. L’entreprise ne se contente pas de proposer des solutions innovantes en matière de mobilité ; elle crée un héritage durable en faveur de l’environnement.

Hyundai Tunisie invite ses clients, partenaires et toutes les parties prenantes à devenir des ambassadeurs de cette démarche. En agissant aujourd’hui, l’entreprise et ses partenaires œuvrent pour laisser un monde meilleur aux générations futures.

Alpha Hyundai Motor ne cesse d’innover, tant sur le plan technologique qu’en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Cette deuxième édition de son initiative environnementale renforce son statut de leader engagé, prouvant que le secteur automobile peut être un acteur de transformation écologique et sociale.

Source : Communiqué