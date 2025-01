INT – Évolution du marché de la téléphonie mobile en Tunisie 

Partagez 0 Partages

Le rapport mensuel de l’Instance nationale des télécommunications (INT) pour septembre 2024 met en lumière l’évolution du marché de la téléphonie mobile en Tunisie. Le tableau de bord fournit des données cruciales sur le nombre d’abonnements, les taux de pénétration, la portabilité des numéros et le trafic voix, permettant ainsi une meilleure compréhension des dynamiques du marché.

Au mois de septembre 2024, le parc global d’abonnements mobiles a atteint 15 302 669, marquant une augmentation nette de 84 066 abonnements par rapport au mois précédent. Cette croissance, bien que modeste, représente une hausse de 0,6% par rapport à août 2024.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile continue d’augmenter, atteignant 128,4 % par rapport au nombre d’habitants. Ce chiffre indique que de nombreux Tunisiens possèdent plusieurs lignes, soulignant l’importance croissante du mobile dans la vie quotidienne.

Toutefois, il convient de noter qu’en comparaison avec septembre 2023, le taux de pénétration de la téléphonie mobile par cent habitants a régressé. Selon les chiffres de l’INT, ce taux était de 138,3%.

L’analyse des parts de marché révèle une prédominance de Ooredoo Tunisie qui détient 41,9% des abonnements, suivie de Tunisie Télécom à 28,9 % et Orange Tunisie avec 26,6 % et. Les opérateurs alternatifs, Lycamobile et Asel Mobile, représentent respectivement 1,9% et 0,7% du marché.

Le rapport souligne également la portabilité des numéros. Les chiffres de l’INT montrent qu’en septembre 2024, le cumul des numéros portés a atteint 2 480, avec une nette augmentation par rapport aux mois précédents. La portabilité est un indicateur clé de la concurrence sur le marché, car elle incite les opérateurs à améliorer leurs services et à offrir des tarifs plus compétitifs.

Le rapport au complet est disponible ici.

N.J