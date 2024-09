Intelsat dévoile sa stratégie de terminaux pour alimenter les services satellitaires multi-orbites

Partagez 0 Partages



Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux terrestres et satellitaires intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), sera le premier opérateur au monde à proposer des solutions multi-orbites pour toutes les unités commerciales concernées d’ici le premier semestre 2025 grâce à une nouvelle stratégie de terminaux satellites qui offrira des capacités avancées et une économie améliorée.

« Intelsat fait des paris stratégiques sur les nouvelles technologies, notamment de nouveaux investissements dans des fournisseurs de terminaux innovants », a déclaré David Wajsgras, PDG d’Intelsat. « De plus en plus de clients compteront sur le large profil de fiabilité des solutions multi-orbites, et il est essentiel « Notre réussite future. Aucune solution à orbite unique ne peut égaler ce qu’Intelsat peut offrir en termes de performances, de résilience et de flexibilité commerciale. »

Intelsat dispose d’un réseau inégalé de satellites géostationnaires ainsi que de partenariats avec des fournisseurs d’orbites terrestres basses. Avec le lancement d’une nouvelle stratégie de terminaux robuste, Intelsat est désormais en mesure de fournir des solutions de services gérés multi-orbites dans tous les secteurs verticaux pertinents, notamment l’aviation commerciale, les gouvernements et les applications de mobilité.

« Intelsat a commencé à fournir des terminaux multi-orbites opérationnels aux compagnies aériennes militaires et commerciales il y a environ deux ans », a déclaré M. Wajsgras. « Aujourd’hui, notre stratégie multi-orbites trouve un écho auprès des clients et valide notre approche. »

La stratégie d’Intelsat en matière de terminaux multi-orbites comprend des investissements minoritaires auprès de quelques fournisseurs de terminaux de pointe. Intelsat a récemment investi dans la société parisienne Greenerwave et signé un accord technologique pour développer une antenne orientable électroniquement innovante qui sera intégrée dans des terminaux multi-orbites à haut débit. terminaux orbitaux pour applications réseau et données également.

Commutation rapide entre plusieurs réseaux et plusieurs orbites, le terminal ESA (Electronically Steered Array) de Greenerwave inclura des fonctionnalités personnalisées Intelsat pour offrir une fiabilité et des performances inégalées pour une expérience de connectivité différenciée pour les clients du haut débit, de la mobilité, des médias et du gouvernement, à l’échelle mondiale.

« Les investissements stratégiques avec les fournisseurs de terminaux nous permettent de travailler en partenariat pour mettre ces technologies sur le marché plus rapidement tout en apportant un changement radical dans l’expérience client », a déclaré Wajsgras.

Le nouveau terminal évolutif sera disponible dans le cadre des offres de services gérés d’Intelsat, une connectivité fiable et à haut débit sans les soucis et les tracas liés à la gestion d’un réseau satellite. Ce nouveau terminal combine une formation de faisceau flexible, une reconfiguration en temps réel et une faible consommation d’énergie . Une innovation clé consiste en des dimensions plus petites qui permettent d’intercaler des récepteurs et des émetteurs sur un seul panneau d’antenne. L’antenne peut fonctionner comme un terminal semi-duplex ou duplex intégral en fonction des besoins, tout en réduisant la taille du panneau jusqu’à 50 %.

