La Banque Allemande de Développement investit 20 millions d’Euros dans le Fonds de Fonds ANAVA

La KfW, Banque Allemande de Développement et Smart Capital, entité mandatée par le gouvernement Tunisien pour gérer le projet Startup Tunisia, ont signé, ce jeudi 1 décembre 2022, le bulletin de souscription de la KfW au Fonds de Fonds ANAVA d’un montant de 20 millions d’Euros et l’accord d’Assistance Technique dédié au même fonds d’un montant de 4 millions d’Euros et ce, dans le cadre du programme de la coopération historique entre l’Allemagne et la Tunisie qui ne fait que se consolider avec ces accords.

A travers cet accord, la KfW et Smart Capital consolident encore plus la mise en place d’un des piliers de Startup Tunisia, un projet d’investissement ambitieux et novateur, fortement appuyé par le gouvernement Tunisien et soutenu par la partie allemande.

D’après communiqué