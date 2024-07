La solution IaaS CloudNet de 3S/GlobalNet Business certifiée ISO 27001, ISO 9001 et N-Cloud

Partagez 0 Partages



L’activité Cloud IAAS de 3S/GlobalNet à travers son offre CloudNet, vient d’obtenir la certification nationale N-Cloud par l’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS) et le ministère des technologies de la communication.

N-Cloud qui s’ajoute aux certifications ISO 27001 et ISO 9001 déjà en place, fait de 3S /GlobalNet Business le hub Cloud de l’Afrique à travers nos clients africains qui hébergent sur SI dans notre Cloud en plus de plusieurs clients publics et privés Tunisiens qui ont déjà fait confiance à CloudNet.

Rappelons que CloudNet est la solution Cloud IaaS (Infrastructure-as-a-Service) de GlobalNet et 3S. L’objectif principal de cette labélisation est d’assurer la souveraineté numérique de la Tunisie en introduisant sur le marché une offre de Cloud souverain.

Grâce à cette labellisation supplémentaire, GlobalNet Business/3S renforce le niveau de confiance de ses services Cloud. En effet, le niveau de sécurité et la localisation de l’hébergement ont été rigoureusement évalués et approuvés par l’état conformément à la réglementation.

Source : Communiqué