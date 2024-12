La Tunisie ouvre officiellement la bande 6 GHz pour le Wifi indoor

Partagez 0 Partages

Le ministre des Technologies de la communication a franchi un cap important avec la publication, le 13 décembre 2024, d’un arrêté dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Cet arrêté autorise l’exploitation de la bande de fréquences 5925-6425 MHz pour des réseaux internes à faible puissance, en usage exclusif pour les communications intérieures, comme le Wifi. Cette décision confirme l’alignement de la Tunisie sur les normes internationales, en particulier européennes, tout en répondant aux enjeux croissants de connectivité.

Un choix stratégique pour la bande 6 GHz

L’arrêté stipule que les équipements fonctionnant sur cette bande devront :

Respecter la puissance maximale de 200 milliwatts.

Se conformer aux spécifications techniques EN 303 687 adoptées en Europe.

Être utilisés exclusivement en intérieur, sans autorisation d’exploitation en extérieur.

Cette ouverture vient répondre à un débat de fond qui anime l’écosystème technologique mondial : faut-il réserver la bande 6 GHz au Wi-Fi ou la partager avec la 5G ?

Un rappel du débat autour de la bande 6 GHz

En 2022, THD.tn avait publié un article intitulé « La bande 6 GHz devrait-elle être partagée entre le Wi-Fi et la 5G ? ». À l’époque, la question suscitait des divergences d’opinions entre les partisans d’un usage exclusif pour le Wi-Fi 6E (et prochainement Wi-Fi 7) et ceux prônant un partage avec les réseaux 5G. Les experts interrogés dans cet article avaient souligné l’importance d’une décision rapide pour éviter un retard technologique en Tunisie.

La bande 6 GHz, essentielle pour les technologies de nouvelle génération, offre un débit élevé, une latence réduite et une capacité réseau renforcée. Son ouverture permet de désengorger les bandes saturées (2,4 GHz et 5 GHz) tout en améliorant la performance des réseaux dans des environnements denses comme les bureaux, les centres commerciaux ou les immeubles résidentiels.

Un alignement sur les normes internationales

En autorisant cette bande pour les réseaux internes à faible puissance, la Tunisie adopte une approche similaire à celle de l’Europe, où l’utilisation du spectre est strictement encadrée pour éviter les interférences. Cette harmonisation facilitera l’importation d’équipements compatibles et encouragera le déploiement des technologies Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7, déjà en plein essor à l’international.

Cette annonce vient donc confirmer les perspectives évoquées dans l’article de THD.tn sur l’importance stratégique de la bande 6 GHz. À l’heure où le Wi-Fi devient un pilier essentiel de la transformation digitale, cette décision positionne la Tunisie dans la dynamique mondiale d’adoption des nouvelles technologies sans fil.

Walid Naffati via IA