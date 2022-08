Le CA du marché des télécommunications augmente de 8% entre 2020 et 2021  

Partagez 5 Partages

Le marché des télécommunications a totalisé au terme de l’année 2021 un chiffre d’affaires global de 3 456 millions de dinars enregistrant ainsi une hausse de 8% en comparaison avec 2020, selon le rapport financier publié en juin 2022 par l’Instance nationale des télécommunications (INT).

Ooredoo Tunisie a clôturé l’année 2021 avec le chiffre d’affaires le plus élevé parmi les trois opérateurs actifs sur le marché local. Selon les données publiées par l’INT, l’antenne tunisienne de l’opérateur privé qatari a enregistré un chiffre d’affaires de 1 351,1 millions de dinars.

L’opérateur national Tunisie Telecom a affiché, lui, un chiffre d’affaires de 1 255,6 millions de dinars. Orange Tunisie est troisième avec un chiffre d’affaires de 710,7 millions de dinars.

L’INT a, également, communiqué les chiffres d’affaires des fournisseurs de services internet sur l’année 2021. Topnet se place premier avec un chiffre d’affaires de 169 millions de dinars. GlobalNet est deuxième avec 50,4 millions de dinars. Hexabyte et BEE suivent avec, respectivement, 11,8 et 11,6 millions de dinars de chiffre d’affaires sur l’année 2021.

En termes de répartition des parts de marché du chiffre d’affaires global du secteur, les opérateurs de téléphonie mobile ont pratiquement gardé la même proportion. Ooredoo est toujours en tête avec 41% de parts de marché, Tunisie Telecom est deuxième avec 37,6% et Orange troisième avec 21,4%.

Côté FSI, Topnet demeure leader avec 49,7% de parts de marché du chiffre d’affaires global du secteur. GlobalNet dispose de 14,8% de parts de marché. Hexabyte affiche 3,5% et BEE Internet 3,4%.

La téléphonie mobile est ce qui rapporte le plus, selon les chiffres de l’INT. Ce segment représentait au terme de l’année précédente, 35,7% du chiffre d’affaires global du secteur des télécommunications. La data mobile représentait 30,5% et en troisième position arrive la date fixe avec 23,6%. La téléphonie fixe ne contribue que de 3,8%.

La segmentation chez les opérateurs révèle que la téléphonie mobile représentait 44,8% du chiffre d’affaires enregistré par Ooredoo Tunisie en 2021, soit 563,9 millions de dinars. Chez Tunisie Telecom, ce taux s’est établi à 33,1% et chez Orange Tunisie à 23,9%, soit 418 et 276,8 millions de dinars, respectivement.

La data mobile représentait, elle, 48,2% du chiffre d’affaires de Ooredoo Tunisie pour l’année écoulée, soit 521,6 millions de dinars. Chez Tunisie Telecom, le segment a contribué de 24,9% et chez Orange Tunisie de 26,9%, soit 269,4 et 291,7 millions de dinars, respectivement.

Côté investissements, les montants alloués par les trois opérateurs n’ont pas connu de variation notable. Les investissements des trois opérateurs ont, toutefois, connu une légère baisse. La variation des investissements la plus remarquable a, cependant, été enregistrée chez Tunisie Telecom lequel a investi 41 millions de dinars en moins en 2021. Les investissements chez Ooredoo sont passés de 188 millions de dinars en 2020 à 180 millions l’année écoulée. Seul Orange a investi davantage durant l’année précédente. Les investissements de l’opérateur sont passés de 110 millions de dinars en 2020 à 118 millions de dinars en 2021.

Nadya Jennene