Le Forum de la réussite commerciale FTTH en Afrique: Comment améliorer l’efficacité des investissements réseau ?

Le Forum de la Réussite commerciale FTTH en Afrique s’est tenu à Istanbul, en Turquie, autour du thème “Améliorer l’efficacité des investissements réseau et promouvoir conjointement le succès du haut débit à domicile en Afrique”. Deux dirigeants de grands opérateurs africains et deux anciens cadres dirigeants d’opérateurs chinois ont partagé leurs réussites dans les services haut débit à domicile, en présentant des meilleures pratiques à l’échelle mondiale et africain, et en réaffirmant leur engagement à promouvoir le développement rapide de l’industrie du haut débit et la croissance de nouveaux services.

Bob Chen, President of Huawei Optical Product Line, a déclaré lors de son discours d’ouverture : “Le haut débit à domicile, grâce aux connexions en fibre optique, offre une qualité de service fiable et adaptée aux besoins de chaque utilisateur. Son développement comprend trois étapes : l’amélioration de la couverture, l’augmentation de la bande passante et l’amélioration de l’expérience utilisateur. Concernant l’extension de la couverture, encore 190 millions d’utilisateurs en Afrique ne sont pas connectés au haut débit en fibre, et les opérateurs doivent accélérer la construction de réseaux pour offrir à chaque foyer africain une connexion ultra-large bande et stable. En termes de bande passante, il est nécessaire de passer des offres de 100 Mbps à des offres de 1 Gbps pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de services comme les vidéos en ultra-haute définition. Enfin, pour l’amélioration de l’expérience, l’évolution d’une fibre FTTH unique à un réseau FTTR, puis à un système d’applications FTTR+X pour la maison est devenue une norme. Avec le FTTR, des expériences ultra-gigabit sont désormais accessibles partout et à tout moment. Huawei accélère également l’innovation autour du FTTR+X pour aider les opérateurs à développer des applications diversifiées basées sur l’IA.”

Zhao Maiqing, ancien PDG de China Telecom (Sichuan), a expliqué comment optimiser l’organisation, les processus et la gestion pour garantir la réussite du FTTH : “Le FTTH est une stratégie de développement à moyen et long terme. Au départ, pendant les deux ou trois premières années, les indicateurs financiers peuvent sembler modestes, mais ils s’améliorent progressivement après trois ans. En effet, la construction de réseaux FTTH à grande échelle requiert des investissements initiaux conséquents, tandis que le marché du haut débit se développe plus lentement. C’est pourquoi les investissements dans cette phase initiale progressent de manière graduelle.”

Oussama Samet, le CNO de Tunisie Télécom a partagé l’expérience de son entreprise pour faire de la Tunisie un pays 100% connecté par la fibre : “La planification en synergie FTTH + FWA 5G et la solution numérique E2E, permettent à Tunisie Télécom de connecter chaque foyer tunisien et de faire entrer les ménages dans l’ère du numérique intelligent.”

João Domingos Correia, le PDG de CVT Cape Verde a présenté le succès du premier réseau gigabit 10GPON de bout en bout de la région et de l’expérience utilisateur haut de gamme : “Avec le développement rapide de l’économie numérique, accélérer le déploiement des réseaux optiques gigabit est devenu une tendance incontournable dans l’industrie. Ce réseau améliore considérablement l’expérience d’accès à Internet des consommateurs et ouvre de nouvelles opportunités pour différents secteurs industriels, contribuant ainsi à l’expansion future de l’industrie des TIC.”

Zhang Jun, ancien CTO de China Telecom (Shanghai), a expliqué dans son discours sur l’accélération du FTTH omniprésent, le cycle commercial positif et la réduction du ROI : “Être en avance stratégiquement permet de conserver une position dominante sur le marché à chaque étape. Sans fibre, le réseau ne sera pas assez puissant, et sans le B2B, les revenus sont limités.”

Tony Wang, Director of Huawei Northern Africa Home Broadband Marketing & Solution, a conclu en disant : “Le développement des services haut débit à domicile permettra aux opérateurs d’augmenter leur base d’abonnés, de stimuler la croissance des revenus et de renforcer leur compétitivité sur le marché. Huawei continuera à approfondir sa coopération avec les opérateurs africains pour mieux libérer le potentiel du FTTH en Afrique.”

Source : Communiqué