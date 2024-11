Le marketing d’influence en 2025 : les chiffres et tendances clés en Europe selon Kolsquare

Partagez 0 Partages



Le marketing d’influence s’impose comme un levier essentiel pour les marques en quête d’engagement et de visibilité. Dans son dernier rapport, Kolsquare, en collaboration avec NewtonX, explore les transformations de ce secteur en Europe. Trois volets principaux se distinguent : l’évolution des plateformes, le rôle croissant des influenceurs et les budgets alloués. Zoom sur les grandes tendances qui redéfinissent le paysage du marketing d’influence en cette fin d’année 2024 et qui sans doute se poursuivra en 2025.

Les plateformes en tête du marketing d’influence

Les réseaux sociaux dominent toujours le marketing d’influence, mais les usages varient selon les cibles et les objectifs :

TikTok reste la plateforme phare pour capturer l’attention rapide, particulièrement auprès des jeunes. Son algorithme favorise la viralité, ce qui attire les marques cherchant à maximiser leur visibilité.- Instagram, malgré une baisse de son taux d’engagement global, demeure incontournable pour les contenus esthétiques et les partenariats de longue durée.

YouTube, souvent sous-estimé, se positionne comme la plateforme idéale pour des campagnes basées sur des formats longs et des messages plus complexes.

Les marques adoptent désormais une approche multi-plateformes, combinant les points forts de chacune pour des campagnes plus ciblées et impactantes.

L’essor des micro-influenceurs et des nano-influenceurs

En 2024, les influenceurs avec des bases d’abonnés modestes — nano (moins de 10 000) et micro-influenceurs (10 000 à 50 000) — sont devenus des acteurs clés. Les micro-influenceurs jouent en effet un rôle stratégique pour les marques cherchant une audience plus large mais toujours engagée. Leur authenticité et leur capacité à engager des niches spécifiques augmentent leur attractivité. Ces influenceurs offrent un bon équilibre entre taux d’engagement élevé et portée significative, permettant aux marques d’optimiser leur retour sur investissement. Certaines marques optent pour des collaborations avec plusieurs micro-influenceurs sur des campagnes spécifiques, privilégiant la répétition des messages dans des communautés ciblées pour maximiser l’impact.

L’identification et la gestion des micro-influenceurs nécessitent, cependant, des outils de plus en plus performants pour garantir que les créateurs choisis correspondent à leurs valeurs et à leurs audiences.

Les KOLs : des influenceurs ambassadeurs de marque

Les Key Opinion Leaders (KOLs), des influenceurs aux bases d’abonnés massives ou ayant une expertise reconnue dans un domaine particulier, restent incontournables pour des campagnes ambitieuses.

Ces leaders d’opinion se distinguent par leur capacité à influencer non seulement les consommateurs, mais aussi d’autres créateurs de contenu ou décideurs dans leur secteur. Leur image et leur crédibilité sont des atouts majeurs pour les marques cherchant à atteindre des objectifs haut de gamme ou des audiences internationales.

De plus en plus, les marques privilégient des collaborations approfondies avec les KOLs, transformant les campagnes ponctuelles en véritables relations d’ambassadeurs de marque. Ces partenariats permettent de co-créer du contenu authentique et de renforcer la confiance des consommateurs.

Des budgets croissants mais rationnalisés

Les entreprises allouent des budgets plus conséquents au marketing d’influence depuis 2024 :

50 % des marques interrogées investissent désormais plus de 20 % de leur budget marketing total** dans l’influence.

La pression sur la mesure du retour sur investissement (ROI) pousse les marques à rationaliser leurs dépenses et à privilégier les collaborations générant des résultats mesurables, comme l’augmentation des ventes ou la notoriété durable.

Les campagnes de gifting, les formats événementiels et les contenus collaboratifs émergent comme des solutions créatives pour maximiser la portée tout en maîtrisant les coûts.

2025 sera l’année de la transformation en profondeur du marketing d’influence

Le rapport Kolsquare met en lumière un paysage du marketing d’influence en pleine transformation :

Les nano et micro-influenceurs redéfinissent la manière dont les marques interagissent avec leurs cibles, en privilégiant des relations authentiques et engageantes.

Les KOLs continuent de jouer un rôle central dans les campagnes ambitieuses, tout en devenant des partenaires stratégiques sur le long terme.

Les budgets augmentent, mais les stratégies s’affinent pour garantir une efficacité maximale.

Face à ces évolutions, les marques doivent rester agiles et innovantes pour tirer parti des opportunités offertes par ces nouvelles dynamiques.

Walid Naffati d’après IA