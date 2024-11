Le Marketing est mort, vive le Martech ? [Podcast DigiClub Ep 169]

Partagez 0 Partages

La révolution numérique, portée par l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux, bouleverse profondément les habitudes de consommation. Ce contexte disruptif met à rude épreuve les agences de marketing traditionnelles, contraintes d’adapter leurs modèles. Pourtant, loin de sonner le glas, cette transformation ouvre la voie à de nouvelles opportunités.

Le Martech, fusion entre marketing, consulting et technologie, émerge comme une réponse à ces défis. Pour en comprendre les enjeux et les perspectives, nous avons accueilli Yssem Saadi, Co-fondateur et Directeur Général d’EALAN, nouvelle agence de communication & Marketing Intelligente en Tunisie, lors de l’épisode 169 de DigiClub powered by Huawei Technologies et ooredoo Business.

La Data reste encore inexploitée en Tunisie selon Yssem Saadi

« Aujourd’hui, il n y’a pas mieux que la technologie pour rendre plus efficaces les services liés à la communication ou au marketing et apporter un réel impact sur le business de certains clients dont le principal objectif est la rentabilité. Autrement-dit, il s’agit d’un moyen de faire passer la communication à un autre niveau de consulting, au moyen de tout un écosystème technologique tournant autour de la Data ! » indique Yssem Saadi.

Selon-lui, cette data demeure encore sous-exploitée pour la prise de décision qui va au-delà de la notoriété de tel ou tel produit. « Nous arrivons à présent à pouvoir cibler des personnes intéressées, à interpréter leurs messages via de l’analyse data, de l’IA générative, des plateformes particulières, etc.

Quand on lui demande les limites d’exploitation de ces données, notamment par rapport aux géants tels que Google ou encore Facebook, le responsable précise : « Il faut savoir qu’il existe plusieurs couches d’analyses data : la première est accessible à tout le monde est relative aux préférences et mode de vie de l’internaute ciblé. L’ensemble de ces informations est utilisé depuis plusieurs années par es différentes agences de communication via les plateformes de webmarketing. Cependant, ce type d’approche n’est plus suffisant aujourd’hui. Chez EALAN, nous avons pu constituer une seconde base de données à partir des messages des utilisateurs que nous réutilisons sur ces mêmes plateformes pour le second niveau. Nous travaillons ensuite avec nos clients et partenaires pour recueillir toute une base de données que nous allons utiliser sous formes d’input au sein de ces plateformes pour encore aller plus loin et proposer un résultat beaucoup plus affiné et optimisé ! ».

Utiliser les informations d’une manière structurée

Bien que ces plateformes à l’instar de META, sont gratuites et ouvertes à tous en permettant aux clients de lancer leurs propres campagnes marketing, il existe néanmoins des spécialistes certifiés et capables de faire la différence explique le Co-fondateur et Directeur Général d’EALAN.

«Nous sommes actuellement en train de recruter plusieurs profils très performants et qui peuvent jongler entre les différentes plateformes qui après tout, n’offrent que les basiques des notions marketing à savoir : la création de leads, les listes de prospect, les interactions, le ridge, etc. De ce fait, notre travail consiste à mettre à contribution la technologie de ces plateformes à un certain point, avant de les réutiliser avec nos inputs pour connecter plusieurs sources data. Par exemple, nous sommes en train de collaborer avec Tanitlabs, une nouvelle plateforme capable d’interpréter des bases de données possibles et imaginables qu’elle va restructurer et réutiliser lors d’une partie prédictive, pour une meilleure prise de décisions.», souligne Yssem Saadi qui ajoute que le besoin existe bel et bien chez les clients qui possèdent des informations sous forme de fichiers Excel, etc., mais qui sont incapables de les utiliser d’une façon proactive, mieux les structurer et les rendre exploitables dans le but d’améliorer leur communication ou leur impact marketing et c’est là où nous intervenons précisément.

Pour suivre l’intégralité du Podcast, cliquez sur ce lien.

Skander B.