Les API de communication généreront 35 milliards de dollars pour les opérateurs du monde entier d’ici 2027

Une nouvelle étude de Juniper Research , le plus grand expert des marchés des télécommunications, prédit que les services de communication, tels que la messagerie multimédia riche et l’IA conversationnelle, représenteront 32 % des revenus des opérateurs provenant des interfaces de programmation d’applications réseau (API) d’ici 2027.

Juniper Research prévoit que le besoin d’outils de gestion pour les technologies multimédias riches en croissance, telles que la messagerie commerciale RCS, sera un facteur clé de cette croissance des revenus.

Les API de communication fournissent des connexions entre les réseaux d’opérateurs et les applications externes, permettant aux développeurs tiers d’intégrer les services de communication des opérateurs dans leurs applications.

La baisse des revenus des SMS nécessite le développement d’API

Pour atténuer la baisse des revenus SMS, les opérateurs doivent capitaliser sur la croissance de la messagerie multimédia enrichie en prenant en charge les API de communication et en proposant des outils de gestion de campagnes de messagerie plus complets et adaptés à la messagerie professionnelle RCS. Ces outils doivent inclure la vérification du numéro pour l’identification des utilisateurs et l’utilisation de LLM (Large Language Models) pour les capacités d’IA conversationnelle.

Les frameworks API, tels que Open Gateway et CAMARA, offrent aux opérateurs la plate-forme idéale pour exposer ces API de communication aux entreprises et augmenter la proposition de valeur du RCS pour la messagerie mobile. Cependant, pour maximiser la portée de ces API, les opérateurs doivent chercher à développer leurs propres plates-formes API qui permettent une intégration facile de ces API dans des plates-formes d’entreprise tierces.

Molly Gatford, auteure de l’étude, a commenté : « Avec l’essor de la messagerie Over the Top (OTT) et des appels flash non détectés, les positions des opérateurs dans le domaine de la messagerie mobile et leurs revenus sont menacés, même s’ils possèdent les réseaux sur lesquels ce trafic est envoyé. Les API de communication représentent une opportunité parfaite pour les opérateurs de maintenir les revenus de terminaison du trafic alors que la demande de SMS diminue. »

