Les leaders mondiaux des télécommunications lancent une entreprise commune qui vend les API réseau

Partagez 0 Partages

Aujourd’hui, les grands noms du secteur des télécommunications América Móvil, AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone ont annoncé avec Ericsson la création d’une nouvelle société pour agréger et vendre des Interfaces de programmation (API) réseau à l’échelle mondiale afin de stimuler l’innovation dans les services numériques.

L’accord historique visant à accélérer l’innovation et l’adoption des APIs réseau comprend la création d’une nouvelle société chargée de stimuler les opportunités de monétisation dans le secteur.

Les APIs réseau facilitent la mise à disposition, l’utilisation et le paiement des fonctionnalités réseau. La société favorisera la mise en œuvre et l’accessibilité d’APIs communes provenant de différents opérateurs au sein d’un écosystème élargi de plateformes de développement.

Dans les réseaux mobiles modernes, les fonctionnalités avancées et intelligentes telles que l’authentification et la performance sur mesure sont peu accessibles aux développeurs. Il est également difficile pour eux d’intégrer les fonctionnalités proposées par des centaines d’opérateurs distincts. La nouvelle société regroupera les APIs réseau à une échelle mondiale afin de faciliter le développement des applications tirant profit des fonctionnalités réseau et d’accélérer l’innovation par les développeurs dans la conception des nouveaux services.

Dans les réseaux mobiles modernes, les fonctionnalités avancées et intelligentes telles que l’authentification et la performance sur mesure sont peu accessibles aux développeurs. Il est également difficile pour eux d’intégrer les fonctionnalités proposées par des centaines d’opérateurs distincts. La nouvelle société regroupera les APIs réseau à une échelle mondiale afin de faciliter le développement des applications tirant profit des fonctionnalités réseau et d’accélérer l’innovation par les développeurs dans la conception des nouveaux services.

La simplification de l’accès aux fonctionnalités réseau avancées ouvrira la voie à une nouvelle ère dans le développement des applications et donnera aux développeurs les moyens de créer de nouveaux cas d’usage dans de nombreux secteurs tels que la sécurisation des transactions financières grâce à des APIs antifraude ou la possibilité de contrôler l’état des appareils pour l’ajustement dynamique de la qualité d’image dans le cadre des services de streaming.

La nouvelle société fournira des APIs réseau à un large écosystème de plateformes de développement comprenant des hyperscalers (HCP), des plateformes de communication as-a-Service (CPaaS), des intégrateurs de systèmes (IS) et des éditeurs de logiciels indépendants (ELI), en s’appuyant sur les APIs sectorielles CAMARA (le projet open source dirigé par la GSMA et la Fondation Linux). Vonage et Google Cloud seront partenaires de la nouvelle société pour lui donner accès à leurs écosystèmes de millions de développeurs et à leurs partenaires. Les actionnaires de la nouvelle société apporteront les fonds et les ressources nécessaires, comme l’expertise d’Ericsson en matière de plateforme et de réseau, des relations internationales dans le secteur des télécommunications, une connaissance de la communauté des développeurs, et bien entendu les APIs réseau, l’expertise et les compétences marketing de chaque opérateur.

D’autres opérateurs de télécommunications sont invités à rejoindre la nouvelle société pour stimuler le secteur et l’expérience des développeurs et ainsi permettre à tous les participants d’exploiter cette opportunité commune de croissance majeure, comme l’opérateur de télécommunication Three Sweden (Hi3G Access) qui est déjà en discussion.

La clôture de la transaction est attendue pour le premier semestre de 2025, selon les délais des approbations réglementaires et d’autres conditions habituelles. À l’issue de cette transaction, Ericsson détiendra 50 % du capital de la société et les opérateurs de télécommunications détiendront les 50 % restants. Fondés sur une compréhension approfondie des besoins des développeurs et des entreprises et sur le respect des principes du cadre Open Gateway de la GSMA, la plateforme et l’écosystème de partenaires resteront ouverts et non discriminatoires pour maximiser la création de valeur dans le secteur.

Citations des partenaires

[Orange]

Christel Heydemann, Diréctrice Génerale d’Orange : « La création de cette société constitue une première étape stratégique de notre parcours d’innovation visant à exploiter la puissance de nos réseaux à grande échelle, offrant un accès sécurisé à de nouveaux services réseau à la demande et à des fonctionnalités réseau avancées. En offrant aux développeurs du monde entier un ensemble commun et simple d’APIs réseau, nous allons créer de la valeur pour les entreprises de toutes tailles. Cela change la donne pour les entreprises, en ouvrant la voie à une nouvelle vague de services numériques. » [América Móvil]

Daniel Hajj, Chief Executive Officer, AMX: « Nous sommes très heureux de rejoindre Ericsson et les autres acteurs clés de notre secteur dans cette initiative de plateforme mondiale innovante qui profitera à l’écosystème numérique dans son ensemble. Les nouvelles solutions API permettront à nos clients de bénéficier d’offres à valeur ajoutée intéressantes au sommet de l’infrastructure de nos réseaux. » [ATT]

Jeremy Legg, Chief Technology Officier, AT&T : « Chez AT&T, nous créons des outils API pour donner des moyens aux développeurs depuis plus d’une décennie. Désormais, grâce à une plateforme API interopérable, nous offrons aux innovateurs une nouvelle boîte à outils mondiale dans laquelle les meilleurs développeurs d’applications au monde peuvent créer des expériences utilisateur passionnantes à grande échelle. Cet écosystème mobile performant ouvrira la voie à une nouvelle ère de possibilités accrues pour les clients et les utilisateurs mobiles du monde entier. » [Bharti Airtel]

Gopal Vittal, Managing Director et CEO Bharti Airtel : « Aujourd’hui marque un tournant décisif pour le secteur, qui est parvenu à unir ses forces. La création de cette plateforme unifiée permettra à davantage de développeurs et d’entreprises d’utiliser nos réseaux et d’explorer de nouvelles opportunités grâce aux APIs à travers les principes du cadre Open Gateway. Cette dynamique stimulera la monétisation du réseau. Airtel est ravie de participer à cette initiative qui aidera le secteur des télécommunications à stimuler la croissance et l’innovation dans l’écosystème. » [Deutsche Telekom]

Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom : « La nouvelle société fait progresser nos travaux de pionnier avec MagentaBusiness APIs visant à exposer nos fonctionnalités réseau aux clients et aux développeurs. Nous sommes convaincus qu’elle générera de nouvelles opportunités de monétisation dans le secteur. Nous encourageons d’autres opérateurs à nous rejoindre pour élargir et développer cet écosystème. » [Ericsson]

Börje Ekholm, Président et CEO d’Ericsson : « Le secteur enregistre un tournant décisif aujourd’hui. C’est une étape majeure de notre stratégie d’ouverture du réseau pour accroître les opportunités de monétisation. Grâce à la plateforme mondiale fondée sur l’expertise technique poussée d’Ericsson et avec un écosystème complet offrant un point de connexion unique à des millions de développeurs, le secteur des télécommunications pourra investir davantage dans les opportunités liées aux API réseau, source de croissance et d’innovation pour tous les acteurs. » [Reliance Jio]

Mathew Oommen, Président, Reliance Jio: « Nous avons été le fer de lance de la transformation du haut débit fixe et mobile à domicile en fournissant un haut débit abordable et de haute qualité à tout le monde, partout en l’Inde. Alors que nous adoptons rapidement un écosystème technologique axé sur l’IA et les APIs – en collaborant avec des leaders mondiaux – Jio est ravi d’offrir une suite d’APIs innovantes aux entreprises et aux développeurs du monde entier. Ensemble, nous ne nous contentons pas de construire des réseaux, nous jetons les bases d’un monde plus intelligent, plus connecté et plus inclusif à l’ère de l’IA. » [Singtel]

M. Yuen Kuan Moon, Group CEO du groupe Singtel : « Cette plateforme unifiée et cet écosystème mondial permettront à davantage de développeurs et d’entreprises d’exploiter les réseaux 5G et d’accéder aux opportunités offertes par les APIs en appliquant les principes du cadre Open Gateway de la GSMA. Nous avons hâte d’accompagner de nouvelles entreprises et organismes en Asie dans l’adoption de solutions d’APIs réseau pour stimuler la croissance et l’innovation à travers cette collaboration bienvenue. » [Telefonica]

José María Álvarez-Pallete, Chairman et CEO de Telefónica : « Cette collaboration stimulera l’initiative Open Gateway de la GSMA et fournira aux clients un ensemble cohérent d’APIs Camara. Nous sommes convaincus que cette dynamique sectorielle ouverte à tous les réseaux contribuera à des niveaux d’innovation et de création de valeur sans précédent dans le secteur, en libérant le potentiel des fonctionnalités réseau. » [Telstra]

Vicki Brady, CEO de Telstra : « Il s’agit d’une initiative révolutionnaire dans le secteur. L’écosystème issu de cette nouvelle société internationale fournira aux développeurs, aux partenaires et aux clients un accès à des fonctionnalités réseau avancées et programmables qui impulseront une nouvelle vague d’innovation dans les services numériques et débloqueront d’autres avantages de notre réseau 5G. À l’échelle locale, nous avons enregistré une belle progression avec Ericsson et d’autres partenaires. Nous avons hâte d’accélérer encore davantage la transformation numérique pour nos clients australiens et d’offrir de la valeur et de la simplicité à nos développeurs d’applications dans le monde entier. » [T-Mobile]

Ulf Ewaldsson, President of Technology, T-Mobile : « Chez T-Mobile, la promotion du changement a toujours été notre priorité dans l’ensemble du secteur afin de créer les meilleures expériences client, tout en alimentant la croissance et l’innovation dans l’ensemble de l’écosystème mobile. Ce niveau de transformation nécessite une collaboration et une expertise sans précédent. Nous nous réjouissons des opportunités que cette société créera pour les développeurs et les clients mobiles du monde entier. » [Verizon]

Joe Russo, EVP & President, Global Network and Technology, Verizon: « La profondeur et la valeur des services et des informations sur les données accessibles via le réseau 5G reconnu de Verizon sont pratiquement illimitées. Verizon a été à l’avant-garde du développement de diverses APIs réseau pour aider les développeurs à améliorer la sécurité des clients, à réduire les problèmes liés aux interactions avec les clients et à permettre la création de nouvelles expériences. Cette collaboration passionnante avec des partenaires mondiaux élargira la disponibilité de ces services et accélérera l’adoption des APIs dans le monde entier. » [Vodafone]

Margherita Della Valle, Group CEO, Vodafone : « Les APIs réseau redéfinissent notre secteur. Ce partenariat prometteur permettra aux entreprises et aux développeurs d’utiliser la force collective de nos réseaux mondiaux pour développer des applications source de croissance, d’emploi et d’expériences de qualité dans les services publics. Les smartphones et la 4G ont ancré l’utilisation des applications dans notre quotidien. Aujourd’hui, notre puissant réseau 5G stimulera la nouvelle vague des services numériques. » [Google Cloud]

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud : « Nous sommes conscients du potentiel d’une plateforme et d’un écosystème ouverts pour stimuler l’innovation. Nous sommes fiers de rejoindre ce partenariat majeur du secteur des télécommunications qui générera de la valeur pour nos clients internationaux via les APIs réseau et également de concrétiser la promesse du cloud public. » [Vonage]

Niklas Heuveldop, CEO de Vonage : « Cette collaboration sectorielle ouverte et révolutionnaire met un terme au plus grand obstacle des développeurs, qui pourront désormais exploiter le plein potentiel des réseaux mobiles. Depuis les plus grandes plateformes mondiales, ils pourront accéder aux fonctionnalités réseau des réseaux de partenaires mondiaux à travers des APIs communes, ce qui accélérera la transformation numérique des entreprises et du secteur public. En tant que plateforme de développement de premier plan, nous avons hâte d’impliquer notre communauté de développeurs et de faire évoluer le domaine des APIs réseau. »

Source : Communiqué