Les revenus de l’itinérance IoT des opérateurs devraient dépasser les 2 milliards de dollars d’ici 2029

Une nouvelle étude de Juniper Research , le plus grand expert en télécommunications, a révélé que les revenus des opérateurs provenant de l’itinérance IoT passeront de 1,1 milliard de dollars en 2024 à 2,2 milliards de dollars en 2029. Cette étude de pointe prédit que les appareils IoT 5G joueront un rôle déterminant dans cette augmentation ; ils représenteront plus de 40 % du chiffre d’affaires total d’ici 2029, bien qu’ils représentent moins de 10 % des connexions d’itinérance IoT.

Le rapport a révélé que les services d’itinérance améliorés par la 5G, qui offrent une meilleure qualité de service pour les cas d’utilisation de l’IoT 5G, tels que les communications ultra-fiables à faible latence (URLLC), seront essentiels à cette croissance des revenus.

Un extrait du nouveau rapport, Global IoT Roaming Market 2024-2029 , est désormais disponible en téléchargement gratuit.

Tarification premium pour l’accès en itinérance

L’itinérance améliorée par la 5G étant nécessaire pour la fourniture de services critiques, les opérateurs pourront appliquer des tarifs premium à ces connexions. L’étude a identifié la connectivité URLLC comme étant cruciale pour la réussite, car elle est essentielle pour les cas d’utilisation critiques en temps réel tels que la maintenance basée sur l’IoT dans les véhicules connectés, en raison de sa fiabilité accrue.

La gestion avancée de l’itinérance est essentielle à la croissance des revenus

Le rapport révèle également que l’introduction d’une connectivité améliorée nécessitera le développement d’un pilotage de l’itinérance entre les tranches de réseau. Les tranches de réseau sont des segments logiquement séparés et indépendants d’un réseau 5G, qui sont souvent utilisés pour un cas d’utilisation ou un ensemble d’utilisateurs spécifique. Un pilotage avancé de l’itinérance sera nécessaire pour diriger les connexions IoT vers la bonne tranche de réseau, en fonction du cas d’utilisation, garantissant ainsi une qualité de service optimisée.

L’auteur de l’étude, Alex Webb, a fait remarquer : « Pour répondre efficacement aux exigences de qualité de service, les opérateurs doivent fournir aux entreprises des outils qui leur permettent de saisir leurs besoins de connectivité, ce qui permet aux opérateurs d’orienter les connexions d’itinérance IoT vers la tranche de réseau optimale. »

À propos de la recherche

La nouvelle suite de recherche offre l’évaluation la plus complète du marché de l’itinérance IoT à ce jour, y compris une analyse de marché approfondie, un classement des concurrents et des prévisions détaillées pour 60 pays. L’ensemble de données contient plus de 22 000 statistiques de marché sur une période de cinq ans.

Source : Communiqué