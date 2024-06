L’Internationalisation de la Tech Française avec Business France

Partagez 0 Partages



Lors du salon VivaTech 2024 à Paris -un événement phare pour les entreprises high tech en Europe- nous avons eu l’occasion de rencontrer Francesco Plazzotta, responsable des services technologiques et innovants et des missions internationales chez Business France. Dans une interview riche en informations, Plazzotta a partagé la mission de son équipe : aider les entreprises françaises de la tech à s’internationaliser et à trouver des partenaires à l’échelle mondiale.

Accompagnement des Entreprises Tech

Business France joue un rôle clé en soutenant divers secteurs technologiques, notamment les fintechs, le retail, les industries culturelles et créatives, ainsi que la deep tech. Selon Plazzotta, le retail connaît une dynamique particulière depuis la pandémie de COVID-19, avec une explosion des nouveaux modes de consommation et des achats à distance. Les avancées en cybersécurité et en intelligence artificielle appliquée sont également en plein essor, tout comme les industries culturelles et créatives, qui bénéficient d’un soutien accru au niveau national pour valoriser le patrimoine et le savoir-faire français.

Éducation et Formation : L’Essor de l’EdTech

L’un des secteurs en forte croissance est celui de l’éducation technologique (EdTech). Le COVID-19 a accéléré la digitalisation de l’enseignement, permettant aux startups de développer des solutions innovantes pour la formation à distance, de l’école primaire à la formation continue. Plazzotta souligne que les entreprises françaises sont particulièrement actives dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, répondant à une demande croissante pour des solutions basées sur l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées.

Conseils aux Entrepreneurs et Startups

Pour les entrepreneurs et startups cherchant à se développer à l’international, Plazzotta offre plusieurs conseils. L’innovation continue est essentielle, tout comme la création de ponts entre les différentes cultures et marchés. En France, des partenaires comme BPI France et des business angels peuvent fournir le financement nécessaire. Il encourage également les entrepreneurs à chercher des partenaires locaux pour faciliter leur expansion et à rester déterminés dans la réalisation de leurs projets.

Focus sur la Cybersécurité et le Gaming

La cybersécurité et l’intelligence artificielle restent des domaines prioritaires. Le secteur du gaming, en particulier l’apprentissage par le jeu, connaît également une forte croissance. Ces technologies non seulement divertissent mais servent aussi de puissants outils éducatifs, rendant l’apprentissage plus engageant et efficace.

Présence Globale de Business France

Business France ne se limite pas à la France. Avec des bureaux dans 80 pays, dont la Tunisie, l’organisation facilite des événements de networking et accompagne les entreprises françaises dans le monde entier. Plazzotta mentionne des initiatives comme le forum “Codeveloppement numérique” en Tunisie, qui rassemble des acteurs français et tunisiens pour développer des solutions ensemble. Business France est également présente dans des événements internationaux majeurs comme le CES de Las Vegas et des salons en Asie, offrant des opportunités de networking et de partenariats globaux.

Cette interview avec Francesco Piazzotta met en lumière l’importance de l’accompagnement des entreprises technologiques françaises dans leur expansion internationale. Grâce à Business France, ces entreprises bénéficient d’un soutien stratégique, de financements et d’opportunités de partenariats à travers le monde. Pour en savoir plus sur les services offerts par Business France et les opportunités disponibles, visitez leur site web et explorez les nombreuses possibilités de collaboration internationale.

L’interview au complet est disponible dans l’édition spéciale de notre podcast DigiClub en direct de Paris (cliquez sur ce lien).

La Rédaction avec l’IA