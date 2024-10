L’Organisation arabe des TIC organise un atelier virtuel sur la protection des données

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme sur la « Cybersécurité et la confiance numérique » et dans le prolongement de son étude intitulée « Protection des données personnelles dans la région arabe à la lumière des normes internationales », l’Organisation arabe des TIC organisera le 23 octobre 2024 un atelier virtuel intitulé « Confidentialité et protection des données à l’ère des technologies émergentes et futures ».

Cet atelier vise à donner un aperçu du paysage actuel de la confidentialité et de la protection des données dans le monde en général et dans la région arabe en particulier, en mettant l’accent sur les défis et les opportunités présentés par les technologies émergentes et futures. Les développements organisationnels et stratégiques et les meilleures pratiques qui équilibrent la promotion de l’innovation avec la sécurité des données et des données personnelles seront également abordés. Les participants pourront approfondir leur compréhension de la manière de gérer les complexités de la protection des données et de la confidentialité dans un environnement technologique en évolution rapide.

Plus d’informations, cliquez ici.

D’après communiqué