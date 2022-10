Mastercard et la Poste s’associent pour développer des solutions digitales et favoriser l’inclusion financière

Partagez 0 Partages

La Poste Tunisienne et Mastercard, leader technologique dans le secteur des paiements mondiaux, ont signé un partenariat stratégique pour le lancement de solutions digitales innovantes. Le partenariat permet aussi une collaboration intensive dans les solutions de paiement numérique conçues pour favoriser une plus grande inclusion financière dans tout le pays ainsi que le lancement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et services pour rendre les transactions quotidiennes du citoyen simples, transparentes et sécurisées.

En outre, La Poste et Mastercard vont approfondir leur collaboration pour développer l’écosystème du commerce électronique en Tunisie à travers la plateforme Mastercard Payment Gateway Services (MPGS), lancée depuis 2020. Cette plateforme permet déjà l’affiliation de plusieurs entreprises dans différents domaines à l’instar des compagnies aériennes et maritimes et Virtual Market Place pour accepter le paiement électronique moyennant les cartes nationales et internationales.

Cette collaboration souligne l’engagement continu de Mastercard avec la Poste Tunisienne. En effet, depuis 2016, les deux institutions ont lancé une panoplie de cartes de paiement adaptées aux besoins de différents segments. Il s’agit notamment de la carte « e-dinar Smart », un programme destiné à tous les Tunisiens; la carte « e-dinar Pro » pour les commerçants et les professionnels; la carte « e-dinar Jeune » pour les étudiants ; la Carte sociale pour les bénéficières du programme national d’aides sociales de familles nécessiteuses et la carte « Jirayati », pour les retraités afin de recevoir leurs pensions. Les deux partenaires ont également émis des cartes au profit des clients des institutions de micro- crédits.

En marge de la cérémonie de signature du partenariat, M. Sami Mekki, Président Directeur Général de la Poste Tunisienne, a déclaré: « Nous sommes engagés dans une stratégie de promotion du commerce électronique, des paiements numériques et de l’inclusion sociale et financière. Notre collaboration avec Mastercard renforcera encore notre stratégie de développement de nouveaux services numériques innovants basés sur les dernières technologies et les derniers modèles économiques, adaptés aux besoins et aux exigences de notre clientèle.»

D’autre part, M. Bassem Gharsalli, Directeur régional North West Africa, chez Mastercard, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec la Poste Tunisienne et d’offrir un plus grand choix aux consommateurs grâce à nos solutions de paiement digital. Nos efforts de collaboration visent à développer de nouvelles solutions, services et produits digitaux permettant de promouvoir l’inclusion financière et à accélérer la transformation digitale à travers toute la Tunisie ». Communiqué