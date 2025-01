Movistar (Telefónica) offre un an d’abonnement gratuit à Perplexity Pro à ses clients 

Partagez 0 Partages

Tous les clients de Movistar bénéficieront pendant 12 mois de Perplexity Pro, le moteur de réponse avancé basé sur l’intelligence artificielle (IA) qui utilise le langage naturel pour répondre clairement et directement aux questions des utilisateurs.

C’est ce qu’a annoncé la marque de téléphonie mobile espagnole détenue par l’opérateur Telefónica, dans un communiqué publié le 23 janvier 2025.

L’activation de ce service intervient après que Wayra, la société de capital-risque de Telefónica, a annoncé en octobre dernier qu’elle investissait dans Perplexity, lit-on dans le communiqué.

Cet accord avec Movistar fait partie de l’accord mondial de Telefónica avec Perplexity, qui est déjà mis en œuvre au Brésil et au Royaume-Uni, et sera bientôt lancé dans d’autres pays où Telefónica opère.

En combinant des technologies avancées d’intelligence artificielle et de traitement du langage naturel, Perplexity offre une série de services qui améliorent l’expérience utilisateur tout en rendant l’information plus accessible et pertinente.

De la recherche intelligente à l’interaction multimodale et l’intégration API, en passant par la synthèse de contenu et la personnalisation, la plateforme répond aux besoins variés des utilisateurs modernes, qu’ils soient étudiants, professionnels ou entreprises.

N.J