Ooredoo Tunisie continue à développer son infrastructure et augmenter la puissance de son réseau pour assurer une qualité de service

Ooredoo Tunisie prend des mesures significatives pour étendre les capacités de son réseau et garantir sa préparation aux évolutions technologiques futures. Avec des investissements continus dans une infrastructure avancée, l’entreprise est prête à fournir une connectivité haut débit et fiable, ce qui permettra le lancement des réseaux 5G dans les services de téléphonie fixe et mobile ainsi que la fibre, soutenant ainsi la transformation numérique et la croissance économique en Tunisie.

L’infrastructure de base du réseau est solide et moderne, équipée de divers mécanismes de redondance pour renforcer la résilience et soutenir l’intégration future de la technologie de nouvelle génération dès que les licences d’activation du réseau 5G seront accordées par le Ministère des Technologies de la Communication.

Les taux de couverture du réseau confirment l’engagement de Ooredoo en matière de connectivité, avec une couverture de la population atteignant plus de 99 % pour le réseau 3G et plus de 98 % pour le réseau 4G à partir de septembre 2024. De plus, Ooredoo a été le premier opérateur en Tunisie à déployer un réseau d’accès sans fil fixe (FWA) en 2017, et cette infrastructure est actuellement mise à jour avec les dernières technologies, prête à répondre aux exigences futures du réseau.

De plus, l’infrastructure de transport de Ooredoo offre une grande capacité et flexibilité, capable de supporter différents niveaux de transport et d’applications pour répondre aux demandes croissantes du réseau. À l’international, le réseau dispose d’une capacité de 800 gigaoctets par seconde fournie par trois câbles sous-marins distincts reliant la Tunisie à l’Europe, avec la possibilité de s’étendre à plus de 10 téraoctets par seconde pour une flexibilité totale.

Conformément à son engagement en faveur de l’innovation, Ooredoo Tunisie a mené des tests approfondis pour augmenter la puissance du réseau et a équipé son infrastructure des dernières technologies pour intégrer les améliorations futures. Cet investissement stratégique s’aligne avec la vision de l’entreprise visant à améliorer la connectivité pour les entreprises, à autonomiser les startups et à promouvoir l’inclusion numérique dans les zones urbaines et rurales. De plus, Ooredoo Tunisie a organisé des sessions de formation et de développement des compétences pour préparer les équipes internes au lancement de cette nouvelle technologie. Ooredoo Tunisie a également renforcé la protection des données, qui est une priorité absolue pour les opérateurs de téléphonie avec le lancement de la 5G, car la cyber sécurité représente un défi fondamental pour l’État.

Dans le cadre de la préparation du marché pour cette nouvelle génération de services, avec une vision prospective, il est à noter que Ooredoo Tunisie a commencé à commercialiser des téléphones mobiles compatibles avec la 5G, il y a près de trois ans.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a exprimé sa confiance dans la préparation de l’entreprise, déclarant : “Nous sommes fiers des étapes que nous avons franchies pour étendre et moderniser notre réseau. Ces efforts amélioreront non seulement la qualité du service pour nos clients, mais contribueront également de manière significative à la croissance de l’économie tunisienne. Notre objectif est de jouer un rôle clé dans la transformation numérique de la Tunisie en fournissant aux entreprises et aux particuliers un accès aux dernières innovations technologiques.”

Ooredoo Tunisie reste engagée à fournir une connectivité inégalée à ses utilisateurs et à renforcer son rôle de force motrice pour l’avenir numérique de la Tunisie.

Source : Communiqué