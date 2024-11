Orange Middle East and Africa et Mastercard s’associent pour digitaliser les paiements de millions de personnes en Afrique d’ici 2025

Partagez 0 Partages

Orange Middle East and Africa (OMEA) et Mastercard ont annoncé un partenariat stratégique pour étendre l’accès aux services financiers mobiles en Afrique subsaharienne. Cette collaboration sans précédent dans la région devrait permettre à des millions de détenteurs de comptes Orange Money d’accéder aux paiements numériques à travers le réseau mondial de commerçants Mastercard d’ici 2025. Le partenariat va démarrer avec sept pays : le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone.

Dans une région où seuls 48 % des adultes ont accès aux services bancaires, tel que rapporté par le African Digital Banking Transformation Report, cette collaboration entre Orange et Mastercard devrait dynamiser l’accès et contribuer à l’autonomie financière de communautés défavorisées. Les clients d’Orange Money pourront obtenir immédiatement une carte de débit virtuelle ou physique associée à leur compte. Ces cartes pourront être utilisées pour des paiements nationaux et internationaux auprès de commerçants locaux et sur des sites en ligne ou applications mobiles acceptant les paiements Mastercard. Les clients peuvent facilement demander leur carte de débit via Max it, la super-app d’Orange, puis récupérer leur carte physique dans un point de vente Orange Money Mastercard spécifique.

Aminata Kane, Directrice Générale d’Orange Money Group, Afrique et Moyen-Orient, a déclaré au sujet du partenariat : « Grâce à cette collaboration, nous proposons une innovation majeure à nos clients en leur permettant de payer avec la carte Mastercard associée à leur compte Orange Money de faire des achats en ligne dans le monde entier, le tout de façon intuitive et sécurisée. La simplicité de paiement avec la carte virtuelle Mastercard ouvre la voie à un monde d’opportunités et favorise l’indépendance financière. »

Amnah Ajmal, Vice-Présidente Exécutive, Développement des Marchés, Mastercard, EEMEA, a déclaré : « Mastercard s’engage à favoriser l’inclusion financière par le biais de technologies de pointe pour créer un impact concret à grande échelle. Notre collaboration avec Orange Money est une étape essentielle pour libérer le plein potentiel des services financiers numériques en Afrique et intégrer des millions de personnes dans l’économie mondiale. Elle reflète notre vision, celle de construire un écosystème numérique inclusif et accessible à tous. »

Avec plus de 160 millions de clients et 37 millions de comptes Orange Money actifs dans 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, Orange participe déjà activement à l’inclusion financière. En proposant des transferts d’argent, des moyens de paiement et d’autres services financiers simples et sécurisés sur mobile, Orange Money a permis à de nombreuses personnes exclues du système financier d’accéder à des solutions financières abordables et fiables.

La collaboration confirme le statut de partenaire technologique de confiance de Mastercard chez les entreprises de télécommunications en Afrique. Sa vaste expertise dans le domaine des portails de paiement sécurisés, sa connaissance du marché local et ses solutions sur mesure pour les PME soutiennent la croissance, l’innovation et l’inclusion financière sur l’ensemble du continent. Ce partenariat contribue également à la stratégie plus large d’Orange visant à proposer des solutions de paiement simples et efficaces pour stimuler l’inclusion financière et soutenir la transformation numérique de l’Afrique.

Source : Communiqué