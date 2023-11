Orange Middle East and Africa et Spotify s’associent pour mettre en valeur les talents africains

Partagez 0 Partages

Orange s’est récemment associé à Spotify, la plateforme mondiale de streaming de musique, afin d’offrir à tous ses clients mobile une expérience musicale captivante. En offrant des volumes de données supplémentaires pour accéder gratuitement au service de Spotify, Orange renforce sa position de fournisseur de services de divertissement tout-en-un.

Avec une communauté mondiale de plus de 551 millions d’auditeurs actifs chaque mois, dont 220 millions d’abonnés, Spotify propose à l’écoute un large éventail d’artistes africains et internationaux avec une bibliothèque de plus de 82 millions de titres. Les clients d’Orange peuvent désormais profiter de cette expérience musicale personnalisée et enrichissante en créant, par exemple, leurs propres playlists.

Jocelyne Muhutu-Remy, Directrice générale de Spotify en Afrique subsaharienne, a ainsi déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Orange Middle East & Africa et de pouvoir offrir grâce à ce partenariat des bonus de données à nos clients en République démocratique du Congo, en Guinée, à Madagascar et au Mali pour leur permettre de profiter de notre vaste bibliothèque musicale de plus de 100 millions de titres, sans qu’ils aient à se soucier de leur forfait de données. Nous sommes conscients que le coût des données continue d’être un obstacle pour les personnes qui souhaitent écouter de la musique en streaming, c’est pourquoi nous travaillons activement avec Spotify SSA sur des partenariats comme celui-ci. »

Brelotte Ba, Directeur général adjoint d’Orange Middle East and Africa, d’ajouter : « Nous sommes fiers d’établir ce partenariat avec Spotify afin de proposer une nouvelle expérience à nos clients en Afrique et au Moyen-Orient. En tant qu’opérateur multiservice du continent, nous souhaitons faciliter l’accès de nos clients à la riche culture musicale de l’Afrique afin de promouvoir les talents locaux. Le déploiement de ce service dans les pays où nous sommes présents donnera à toutes les communautés accès à une expérience musicale incomparable et contribuera ainsi à l’accélération de l’inclusion numérique sur le continent. »

La musique est la première source de divertissement sur le continent africain. Avec la vaste communauté d’utilisateurs mobiles Orange de tous ces pays, Spotify pourra promouvoir les talents locaux en les présentant à un public plus large. Ce partenariat stratégique constituera pour Orange une avancée majeure vers l’amélioration de l’expérience musicale dans le paysage numérique africain, en favorisant notamment une connexion plus profonde avec les éléments culturels et de divertissement. Orange étudie actuellement les possibilités d’étendre cette offre à d’autres pays.

Communiqué